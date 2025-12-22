बुजुर्ग, महिला और दिव्यांगजनों को एक स्थान पर मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं

25 दिसंबर को आयोजित होगा शिविर, स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्थाओं के लिए अलग-अलग समितियों का किया गया गठन
आगामी 25 दिसंबर को जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित होने वाले नि:शुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर की तैयारियों को लेकर प्रबंध समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का आयोजन जिला रेड क्रॉस भवन में किया गया। बैठक में शिविर को सफल, सुव्यवस्थित एवं जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रबंध समिति ने तय किया कि शिविर स्थल पर बुजुर्गों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार एवं एंबुलेंस की व्यवस्था रखने पर भी सहमति बनी।
शिविर में आमजन को प्राथमिक चिकित्सा, सामान्य रोग परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेह जांच, नेत्र परीक्षण तथा आवश्यक परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविर में अनुभवी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की टीम सेवाएं देगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
प्रबंध समिति के सदस्यों ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के ऐसे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, जो आर्थिक या अन्य कारणों से नियमित चिकित्सा सुविधा नहीं ले पाते। इस अवसर पर यह भी तय किया गया कि शिविर के प्रचार-प्रसार के लिए नगर एवं आसपास के गांवों में सूचना पत्र, पोस्टर तथा जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग शिविर में पहुंच सकें। बैठक के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर अलग-अलग समितियों का गठन किया गया। पंजीकरण व्यवस्था, चिकित्सकीय परामर्श, ,साफ-सफाई, पेयजल एवं बैठने की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक पहलुओं पर जिम्मेदारियां तय की गईं। स्वयंसेवकों को समय पर उपस्थित रहने एवं अनुशासन बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में उपस्थित सदस्यों ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। बैठक में उन्होंने आमजन से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में शिविर का लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराएं। अंत में सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया तथा शिविर को सफल बनाने के लिए सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया। बैठक में रेडक्रॉस सोसायटी के प्रदेश प्रतिनिधि मान सिंह,सभापति अखिलेश त्रिपाठी,सचिव राकेश शर्मा सहित प्रबंध समिति के सदस्य डॉ सन्दीप सिंह, डॉ ब्रजेश शर्मा योगेश द्विवेदी, अमृत लाल जयसवाल ,नीरज गौतम,मोनू सचदेव, देवेन्द्र जयसवाल, राकेश सोनी, नीरज चंदानी, शुभम मिश्रा, प्रिंस छाँगवनी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग