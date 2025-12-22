बुजुर्ग, महिला और दिव्यांगजनों को एक स्थान पर मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं



बैठक में उपस्थित सदस्यों ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। बैठक में उन्होंने आमजन से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में शिविर का लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराएं। अंत में सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया तथा शिविर को सफल बनाने के लिए सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया। बैठक में रेडक्रॉस सोसायटी के प्रदेश प्रतिनिधि मान सिंह,सभापति अखिलेश त्रिपाठी,सचिव राकेश शर्मा सहित प्रबंध समिति के सदस्य डॉ सन्दीप सिंह, डॉ ब्रजेश शर्मा योगेश द्विवेदी, अमृत लाल जयसवाल ,नीरज गौतम,मोनू सचदेव, देवेन्द्र जयसवाल, राकेश सोनी, नीरज चंदानी, शुभम मिश्रा, प्रिंस छाँगवनी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।