तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर, एसडीएम जबलपुर रेफर

नौरोजाबाद बाइपास के पास हुआ हादसा, चालक भी हुआ घायल, दोनों घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 18, 2025

नौरोजाबाद बाइपास के पास हुआ हादसा, चालक भी हुआ घायल, दोनों घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

नौरोजाबाद बाइपास के पास हुआ हादसा, चालक भी हुआ घायल, दोनों घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

जिले के नौरोजाबाद बाइपास पर रविवार को एक तेज रफ्तार वाहन ने एसडीएम बांधवगढ के वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में एसडीएम और ड्राइवर घायल हो गए। दोनों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से एसडीएम को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार बांधवगढ़ के एसडीएम अंबिकेश सिंह के सरकारी वाहन एमपी 02 एवी 6726 को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो क्रमांक एमपी 54 जेडए 3660 ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस समय हुई जब एसडीएम पाली की ओर जा रहे थे। हादसे में एसडीएम अंबिकेश सिंह और उनके ड्राइवर अनिल घायल हो गए। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया तथा एसडीएम अंबिकेश सिंह को जबलपुर रेफर कर दिया गया है।


घटना के बाद एसडीएम का वाहन एवं स्कार्पियो वाहन के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि स्कॉर्पियो किसकी थी और दुर्घटना कैसे हुई। अधिकारियों ने बताया कि एसडीएम को सामान्य छोटे आई है। बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी के बाद जिला अस्पताल में जिले के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे तथा घायल एसडीएम एवं ड्राइवर का हाल चाल जाना।

18 Nov 2025 04:05 pm

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में SDM की गाड़ी को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, अफसर की कमर में आई चोट

umaria-news
उमरिया

लापरवाही : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बांधवगढ़ ने पांच बीएलओ सुरपवाइजर को जारी किया नोटिस

voter list sir survey technical glitches morena blo mp news
उमरिया

हाल ही में जमानत पर छूटा था युवक, कट्टा सहित हुआ गिरफ्तार

पाली थाना पुलिस देर रात कर रही थी गश्त, तभी संदिग्ध युवक दिखा और हो गई कार्रवाई
उमरिया

आमजन को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी का प्रमुख उद्देश्य

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा उमरिया के सचिव का पदभार ग्रहण, कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी के वरिष्ठ सदस्य एवं गणमान्य नागरिक हुए शामिल
उमरिया

संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में फिर संकट, 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप

पहले 210 मेगावाट की यूनिट नंबर-2 बंद हुई, फिर 500 मेगावाट की यूनिट में आई खराबी
उमरिया
