तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर, एसडीएम जबलपुर रेफर

जिले के नौरोजाबाद बाइपास पर रविवार को एक तेज रफ्तार वाहन ने एसडीएम बांधवगढ के वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में एसडीएम और ड्राइवर घायल हो गए। दोनों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से एसडीएम को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार बांधवगढ़ के एसडीएम अंबिकेश सिंह के सरकारी वाहन एमपी 02 एवी 6726 को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो क्रमांक एमपी 54 जेडए 3660 ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस समय हुई जब एसडीएम पाली की ओर जा रहे थे। हादसे में एसडीएम अंबिकेश सिंह और उनके ड्राइवर अनिल घायल हो गए। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया तथा एसडीएम अंबिकेश सिंह को जबलपुर रेफर कर दिया गया है।