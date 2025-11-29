Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

शावकों के साथ बाघिन ने गांव में जमाया डेरा, किसानों ने बंद कर दी खेती किसानी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांव पनपथा और पतौर परिक्षेत्र का मामला, बाघिन के खौफ से खेत खलिहान नहीं जा रहे किसान

less than 1 minute read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 29, 2025

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांव पनपथा और पतौर परिक्षेत्र का मामला, बाघिन के खौफ से खेत खलिहान नहीं जा रहे किसान

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांव पनपथा और पतौर परिक्षेत्र का मामला, बाघिन के खौफ से खेत खलिहान नहीं जा रहे किसान

जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र से लगे गांव में बाघिन अपने शावकों के साथ डेरा डाले हुए हैं जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांव पनपथा और पतौर परिक्षेत्र में बाघिन अपने शावकों के साथ डेरा डाले हुए है। बाघिन और शावकों को देखकर ग्रामीण दहशत में है।


ग्रामीणों ने बताया कि बाघिन अब तक दर्जनों मवेशियों को निवाला बना चुकी है। वहीं खेती किसानी के इस मौसम में किसान बाघिन के खौफ से खेत खलिहान नहीं जा रहा है। पूरा गांव दहशत में जी रहा है। पार्क प्रबंधन बाघिन और शावकों को हाथी की सहायता से जंगल में खदेडऩे का प्रयास कर रहा है। संयुक्त संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने बताया है कि हाथी के माध्यम से बाघिन का मूवमेंट जंगल की ओर भेजने का किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों की सुरक्षा संभव हो सके। साथ ही बाघिन भी जंगल में स्वतंत्र विचरण कर सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 04:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / शावकों के साथ बाघिन ने गांव में जमाया डेरा, किसानों ने बंद कर दी खेती किसानी

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य विभाग की नब्ज टटोलने दिल्ली से पहुंची टीम, गर्भवती महिलाओं का लिया फीडबैक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली के दल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षक के लिए 9 स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया गया
उमरिया

भाजपा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा-अपने वार्ड और बूथों में सक्रिय रहकर एसआइआर प्रक्रिया में योगदान दें

एसआइआर को लेकर भाजपा के वार्ड पार्षद एवं पूर्व पार्षद प्रत्याशियों की बैठक हुई
उमरिया

खजुराहो जा रहे यात्रियों का वाहन सडक़ किनारे खड़े ट्रक से टकराया, सात लोग घायल, एक महिला की मौत

एनएच 43 में बरम बाबा के समीप हुआ हादसा, प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला चिकित्सालय उमरिया किया गया रेफर
उमरिया

जंगल में छिपकर बैठा था लूट और मारपीट का आरोपी, पुलिस ने किया शार्ट एनकाउंटर

पुलिस जवान को भी लगी गोली, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती
उमरिया

लापरवाही बरती तो हो जाएगी कार्रवाई, चिन्हित किए जा रहे एसआइआर में कम प्रगति वाले बीएलओ और सुपरवाइजर

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केन्द्र घंघरी भरौला में एसआइआर कार्य का निरीक्षण किया, डिजिटलाइजेशन के कार्य में गति देने के लिए कैंप मोड में फार्म भरने के दिए निर्देश
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.