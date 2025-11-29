शावकों के साथ बाघिन ने गांव में जमाया डेरा, किसानों ने बंद कर दी खेती किसानी



ग्रामीणों ने बताया कि बाघिन अब तक दर्जनों मवेशियों को निवाला बना चुकी है। वहीं खेती किसानी के इस मौसम में किसान बाघिन के खौफ से खेत खलिहान नहीं जा रहा है। पूरा गांव दहशत में जी रहा है। पार्क प्रबंधन बाघिन और शावकों को हाथी की सहायता से जंगल में खदेडऩे का प्रयास कर रहा है। संयुक्त संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने बताया है कि हाथी के माध्यम से बाघिन का मूवमेंट जंगल की ओर भेजने का किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों की सुरक्षा संभव हो सके। साथ ही बाघिन भी जंगल में स्वतंत्र विचरण कर सके।