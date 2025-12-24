मवेशियों का शिकार कर रही बाघिन, गड़रिहाहार में जमा रखा है डेरा, दहशत में ग्रामीण



मौके पर पहुंचे अमरपुर चौकी प्रभारी ने गांव में मुनादी कराते हुए ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की समझाइश दी है। वहीं सोमवार को मौके पर पहुंचे एसडीओ वन ने मादा बाघ के रेस्क्यू को लेकर कोई पहल नहीं की इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने मिली। हालांकि मंगलवार को मौके पर पहुंचे उप संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पीके वर्मा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि योजना बनाकर मादा बाघ का रेस्क्यू कर उसे शिफ्ट किया जाएगा। उन्होने बताया कि फिलहाल क्षेत्र में वन अमले के साथ हाथियों से निगरानी कराई जा रही है।