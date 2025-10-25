5 साल भी सड़क पर नहीं दौड़ पाईं विधायक निधि से खरीदी गईं एंबुलेंस



वर्ष 2021-22 में जिले के चार स्वास्थ्य केंद्र मानपुर, पाली, चंदिया और नौरोजाबाद को स्थानीय विधायकों की विधायक विकास निधि से एक-एक एम्बुलेंस दी गई थी। प्रत्येक वाहन लगभग 20 लाख रुपए में क्रय किया गया था। इन वाहनों को मरीजों की आपातकालीन सेवा के लिए खरीदा गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही ये गाडिय़ां खराब होकर खड़ी रह गईं। आज की स्थिति एंबुलेंस अस्पताल के पीछे धूल खा रही हैं। जब इस मामले में बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2021-22 में विधायक निधि से एम्बुलेंस दी गई थी। बाद में शासन ने उन्हें 108 सेवा में मर्ज कर दिया। अब 108 के ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वे इन्हें चलाएं, लेकिन तालमेल की कमी से एम्बुलेंसें खड़ी हैं।

