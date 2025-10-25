Patrika LogoSwitch to English

5 साल भी सड़क पर नहीं दौड़ पाईं विधायक निधि से खरीदी गईं एंबुलेंस

जिले के चार अस्पतालों को मिली थीं एंबुलेंस, मरम्मत नहीं होने से हो चुकी कबाड़, अस्पताल परिसर में कर दी गईं खड़ी

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Oct 25, 2025

जिले के चार अस्पतालों को मिली थीं एंबुलेंस, मरम्मत नहीं होने से हो चुकी कबाड़, अस्पताल परिसर में कर दी गईं खड़ी

जिले के चार अस्पतालों को मिली थीं एंबुलेंस, मरम्मत नहीं होने से हो चुकी कबाड़, अस्पताल परिसर में कर दी गईं खड़ी

जिले के चार अस्पतालों को मिली थीं एंबुलेंस, मरम्मत नहीं होने से हो चुकी कबाड़, अस्पताल परिसर में कर दी गईं खड़ी
विधायक निधि से खरीदी गई एंबुलेंस कबाड़ हो चुकी हैं। मुश्किल से कुछ महीने सडक़ पर दौडऩे के बाद एम्बुलेंस अब अस्पताल परिसरों में खड़ी हैं। दूसरी ओर मरीजों को आज भी एम्बुलेंस के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। कई बार 108 सेवा देर से पहुंचती है और गंभीर मरीजों की जान पर बन आती है।


वर्ष 2021-22 में जिले के चार स्वास्थ्य केंद्र मानपुर, पाली, चंदिया और नौरोजाबाद को स्थानीय विधायकों की विधायक विकास निधि से एक-एक एम्बुलेंस दी गई थी। प्रत्येक वाहन लगभग 20 लाख रुपए में क्रय किया गया था। इन वाहनों को मरीजों की आपातकालीन सेवा के लिए खरीदा गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही ये गाडिय़ां खराब होकर खड़ी रह गईं। आज की स्थिति एंबुलेंस अस्पताल के पीछे धूल खा रही हैं। जब इस मामले में बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2021-22 में विधायक निधि से एम्बुलेंस दी गई थी। बाद में शासन ने उन्हें 108 सेवा में मर्ज कर दिया। अब 108 के ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वे इन्हें चलाएं, लेकिन तालमेल की कमी से एम्बुलेंसें खड़ी हैं।

अधिकारी बोले- 108 को हैंडओवर की थी


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वी.एस. चंदेल ने कहा कि इन एम्बुलेंसों को 108 सेवा को हैंडओवर कर दिया गया था। उन्हें चलाना ठेकेदार की जिम्मेदारी थी। 108 सेवा के नोडल अधिकारी के. सी. सोनी का कहना था कि मुझे जबरदस्ती नोडल अधिकारी बना दिया गया है आप सीएमएचओ से बात कीजिए।


प्रशासन मरम्मत कराकर सुविधा शुरू कराए


कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय कोल ने कहा कि जनता के पैसे से जनता की सुविधा के लिए एम्बुलेंस खरीदी गई थीं। विधायकों ने वाहवाही तो खूब लूटी, गाडियां कबाड़ बन गईं तो कोई पूछने वाला नहीं। प्रशासन से मांग है कि सभी एम्बुलेंस की मरम्मत कराकर जल्द चालू किया जाए, ताकि लोगों को समय पर सुविधा मिल सके।

25 Oct 2025 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / 5 साल भी सड़क पर नहीं दौड़ पाईं विधायक निधि से खरीदी गईं एंबुलेंस

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो बाइकों में हुई जोरदार टक्कर, छह लोग हुए घायल

बरबसपुर पुलिया के पास हुए हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती
उमरिया

मामूली विवाद में पड़ोसियों ने इतना पीटा कि इलाज के दौरान हो गई युवक की मौत

घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया, आक्रोशित भीड़ ने किया नौरोजाबाद थाने का घेराव
उमरिया

देश और समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वालों की शहादत को हमेशा रखा जाएगा याद

पुलिस लाइन में शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर परिजनों को किया सम्मानित, कलेक्टर ने कार्यक्रम को किया सम्बोधित
उमरिया

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी, दो लोग हुए घायल

घुनघुटी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम ओदरी के गहिरा नाला के पास मानपुर से शहडोल की ओर जा रही थी कार
उमरिया

खेल में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि हार से सबक लेकर अच्छे खेल का प्रदर्शन करें : कलेक्टर

शहडोल पहले, सागर दूसरे व जनजातीय कार्य विभाग की टीम तीसरे स्थान पर रही, 69वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन
उमरिया
