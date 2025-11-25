भाजपा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा-अपने वार्ड और बूथों में सक्रिय रहकर एसआइआर प्रक्रिया में योगदान दें

बांधवगढ़ विधानसभा एसआइआर प्रभारी एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष धनुषधारी सिंह चंदेल ने कहा कि एसआइआर लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को मजबूत करने का कार्य है। संगठन की पहली प्राथमिकता है कि मतदाता सूची पूर्णत: सटीक, पारदर्शी और त्रुटि-रहित हो, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने-अपने बूथों और वार्डों में सक्रिय रहकर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ शुद्धिकरण प्रक्रिया में योगदान दें। पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही मजबूत लोकतंत्र का आधार है और यही भविष्य के जनादेश को निर्धारित करती है।