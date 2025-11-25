भाजपा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा-अपने वार्ड और बूथों में सक्रिय रहकर एसआइआर प्रक्रिया में योगदान दें

एसआइआर को लेकर भाजपा के वार्ड पार्षद एवं पूर्व पार्षद प्रत्याशियों की बैठक हुई
भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल के निर्देशानुसार एसआइआर मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान को प्रभावी रूप देने के उद्देश्य से भाजपा के वार्ड पार्षद एवं पूर्व पार्षद प्रत्याशियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बांधवगढ़ विधानसभा प्रभारी एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष धनुषधारी सिंह चंदेल, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, वरिष्ठ नेता शंभूलाल खट्टर, जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह गहरवार, जिला महामंत्री दीपक छत्तवानी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नीरज चंदानी एवं मंडल अध्यक्ष नीतू सिंह सहित सभी वार्ड पार्षद, पूर्व पार्षद प्रत्याशी तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए।
बांधवगढ़ विधानसभा एसआइआर प्रभारी एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष धनुषधारी सिंह चंदेल ने कहा कि एसआइआर लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को मजबूत करने का कार्य है। संगठन की पहली प्राथमिकता है कि मतदाता सूची पूर्णत: सटीक, पारदर्शी और त्रुटि-रहित हो, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने-अपने बूथों और वार्डों में सक्रिय रहकर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ शुद्धिकरण प्रक्रिया में योगदान दें। पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही मजबूत लोकतंत्र का आधार है और यही भविष्य के जनादेश को निर्धारित करती है।
बैठक में शुद्धिकरण कार्य को हर वार्ड में गति देने, बूथ स्तर पर टीम व जिम्मेदारियों के वितरण, संगठनात्मक समन्वय को मजबूत करने तथा एकरूपता से कार्य करने की रणनीति तय की गई। वार्ड पार्षदों एवं पूर्व पार्षद प्रत्याशियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए ताकि शुद्धिकरण अभियान पूरी सफलता के साथ सम्पन्न हो सके। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया।
