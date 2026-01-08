वन्यजीवों के संबंध में बच्चों को दी गई जानकारी, पक्षियों के कराए गए दर्शन

पनपथा बफर के बंधाहार में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों ने प्रस्तुत किया मनमोहक नृत्य
क्षेत्र संचालक एवं उपसंचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के निर्देशानुसार परिक्षेत्र पनपथा बफर अंतर्गत बंधाहार में अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को पक्षी दर्शन कराया गया। बच्चों ने बी ईटर, मोर, वायर टेल्ड स्वैलो, ग्रीन पीजन पौंड, कौवा, तोता को देखा। साल, गुर्जा, बरगद, पकरी सेझी, हल्दु कसाई साजा, सलाई, तेंदू, पलाश, अमलतास, नीलगिरि, महुआ, धवा, रोहन, बेर्री आदि पेड़ों की पहचान व उपयोग सिखाया गया।
दीमक के घर की संरचना, पर्यावरण में उपयोग के बारे में बताया गया। चीतल सांभर हनुमान लंगूर आदि वन प्राणी प्रत्यक्ष दर्शन कराया, बाघ का पगमार्क व विस्ठा दिखाया गया। अनुभूति थीम सॉन्ग हम हैं धरती के दूत सुनाया जिस पर बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। तितली, मधुमक्खियां के महत्व के बारे में बताया गया। सांपों का महत्व, विशैले सर्पों की पहचान करना और स्नेक बाइट होने पर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू अन्य वन प्राणियों के व्यवहार और उनसे बचाव के बारे में चर्चा की गई। मैं कौन हूं खेल के माध्यम से सभी वन्य प्राणियों का परिचय कराया गया। फीडबैक फॉर्म भराया गया और शपथ कराई गई।
क्विज के माध्यम से बच्चों को रोचक जानकारी दी गई और उनकी रुचि अनुसार शिक्षाप्रद नृत्य और गायन कराया गया। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने बच्चों को प्रकृति से जुड़ाव से संबंधित जानकारी, मानव के जीवन में वन एवं वन प्राणी का महत्व, अनुभूति का अर्थ बताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व, सहायक संचालक पनपथा, सहायक संचालक धमोखर, रेंज ऑफिसर पनपथा बफर- कोर, थाना गोविंद सिंह, विजय द्विवेदी, पलझा मुन्नीबाई जायसवाल वन स्टाफ एवं 120 बालक एवं बालिका 08 शिक्षक उपस्थित रहे। प्रेरक कमलेश नंदा व चंद्रमोहन खरे ने बच्चों को कई रोचक जानकारी दी।
