वन्यजीवों के संबंध में बच्चों को दी गई जानकारी, पक्षियों के कराए गए दर्शन



दीमक के घर की संरचना, पर्यावरण में उपयोग के बारे में बताया गया। चीतल सांभर हनुमान लंगूर आदि वन प्राणी प्रत्यक्ष दर्शन कराया, बाघ का पगमार्क व विस्ठा दिखाया गया। अनुभूति थीम सॉन्ग हम हैं धरती के दूत सुनाया जिस पर बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। तितली, मधुमक्खियां के महत्व के बारे में बताया गया। सांपों का महत्व, विशैले सर्पों की पहचान करना और स्नेक बाइट होने पर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू अन्य वन प्राणियों के व्यवहार और उनसे बचाव के बारे में चर्चा की गई। मैं कौन हूं खेल के माध्यम से सभी वन्य प्राणियों का परिचय कराया गया। फीडबैक फॉर्म भराया गया और शपथ कराई गई।