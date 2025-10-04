अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अपनाना जरूरी है, इसे आदत बना लें



उन्होंने कहा कि स्वच्छता सेवा पखवाड़े के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचा है। लोगों ने स्वच्छता के महत्व को समझते हुए अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विधायक बांधवगढ़ शिवनारायण सिंह ने कहा कि स्वच्छता सुखी जीवन की आधारशिला है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ बनाकर नगर को सजाने का काम करें। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि स्वच्छता सेवा पखवाड़ा में प्रमुख रूप से सात विभागों की भूमिका रही। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान का संचालन किया गया, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर जांच की गई।