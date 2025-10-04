अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अपनाना जरूरी है, इसे आदत बना लें

सामुदायिक भवन उमरिया में स्वच्छता सेवा पखवाड़े का हुआ समापन, पूर्व सांसद ने कार्यक्रम को किया संबोधित
स्वच्छता एक अच्छी आदत है, हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए इसे अपनाना चाहिए। ये हमें मानसिक, शारिरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखता है। उक्त आशय के विचार शहडोल संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद ज्ञान सिंह ने सामुदायिक भवन उमरिया में स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता सेवा पखवाड़े के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचा है। लोगों ने स्वच्छता के महत्व को समझते हुए अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विधायक बांधवगढ़ शिवनारायण सिंह ने कहा कि स्वच्छता सुखी जीवन की आधारशिला है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ बनाकर नगर को सजाने का काम करें। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि स्वच्छता सेवा पखवाड़ा में प्रमुख रूप से सात विभागों की भूमिका रही। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान का संचालन किया गया, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर जांच की गई।
महिला बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों की पहचान की गई। जन जातीय कार्य विभाग के माध्यम से आदि कर्म योगी अभियान का संचालन किया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को सभी जन अपनाएं। जब हम स्वच्छ रहेंगे, तभी स्वस्थ रहेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह ने कहा कि स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत नगर पालिका अन्तर्गत विभिन्न स्थलों में साफ सफाई की गई , विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर नागरिको को स्वच्छता का संदेश दिया गया।
स्वच्छता मनुष्य के जीवन का अहम हिस्सा है। कार्यक्रम के अंत मे स्वच्छता सेवा पखवाड़ा में नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सी ई ओ जिला पंचायत अभय सिंह, जनपद सीईओ हरनीत कौर कलसी, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
