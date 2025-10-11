पहले ही बनवा लें लाइसेंस, वरना नहीं बेच सकेंगे पटाखे, चाइनीज पटाखों पर लगाई रोक



कलेक्टर ने कहा कि अस्थाई पटाखा दुकानें सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में लगाई जाएं। दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं हों एवं एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर लगाई जाएं। दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल लैम्प एवं खुली बिजली की बत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्थल पर पर्याप्त मात्रा में रेत, पानी रखा जाएगा तथा स्थलों पर फायर ब्रिगेड चालू हालत में मय चालक तैनात रखें जाएं। 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। फेंक कर चलाए जाने वाले पटाखों के विक्रय पर नियंत्रण रखा जाये, इस प्रकार के पटाखा दुकानों पर नहीं रखे जाएं। संबंधित दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी व जनपद पंचायत अधिकारी स्थलों का निरीक्षण कर समस्त सुरक्षा मानदण्डों का पालन कराना सुनिश्चित करें। जिले के समस्त चिकित्सालयों में आपात व्यवस्थायें सदैव तैयार रखी जाए।