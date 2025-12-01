मानपुर विकासखंड के सरमनिया में बनेगा हैलीपैड, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा



निरीक्षण के दौरान ग्राम सरमनिया में दो स्थलों का अवलोकन किया गया। इनमें से किसी एक स्थल का चयन कर आयुक्त शहडोल संभाग की अध्यक्षता में इको सेंसटिव जोन मानीटरिंग समिति की बैठक आयोजित कर योजना के क्रियान्वयन संबंधी निर्णय लिया जाएगा तथा समिति के निर्णय उपरांत अनुमति मिलने पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए हेलीपैड निर्माण कार्य चयनित स्थल पर शुरू किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उप संचालक बांधवगढ टाइगर रिजर्व पीके वर्मा, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी, एसडीओ फॉरेस्ट मानपुर, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।