Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

मानपुर विकासखंड के सरमनिया में बनेगा हैलीपैड, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

दो स्थलों का कलेक्टर और एसपी ने किया अवलोकन, पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए किया जाना है हेलीपैड निर्माण

less than 1 minute read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Dec 01, 2025

दो स्थलों का कलेक्टर और एसपी ने किया अवलोकन, पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए किया जाना है हेलीपैड निर्माण

दो स्थलों का कलेक्टर और एसपी ने किया अवलोकन, पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए किया जाना है हेलीपैड निर्माण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी उद्देश्य से पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी ने मानपुर विकासखंड अंतर्गत हेलीपैड निर्माण के लिए विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित किया गया कि हेलीपैड स्थल की दूरी बीटीआर के कोर जोन से 1 किमी से अधिक हो।


निरीक्षण के दौरान ग्राम सरमनिया में दो स्थलों का अवलोकन किया गया। इनमें से किसी एक स्थल का चयन कर आयुक्त शहडोल संभाग की अध्यक्षता में इको सेंसटिव जोन मानीटरिंग समिति की बैठक आयोजित कर योजना के क्रियान्वयन संबंधी निर्णय लिया जाएगा तथा समिति के निर्णय उपरांत अनुमति मिलने पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए हेलीपैड निर्माण कार्य चयनित स्थल पर शुरू किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उप संचालक बांधवगढ टाइगर रिजर्व पीके वर्मा, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी, एसडीओ फॉरेस्ट मानपुर, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 04:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / मानपुर विकासखंड के सरमनिया में बनेगा हैलीपैड, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

6 उपयंत्रियों को नोटिस जारी कर सीइओ ने कहा- कारण बताओ लक्ष्य के अनुरूप क्यों नहीं हुआ कार्य

एक बगिया मां के नाम परियोजना की सीइओ ने की समीक्षा, जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई बैठक
उमरिया

शावकों के साथ बाघिन ने गांव में जमाया डेरा, किसानों ने बंद कर दी खेती किसानी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांव पनपथा और पतौर परिक्षेत्र का मामला, बाघिन के खौफ से खेत खलिहान नहीं जा रहे किसान
उमरिया

स्वास्थ्य विभाग की नब्ज टटोलने दिल्ली से पहुंची टीम, गर्भवती महिलाओं का लिया फीडबैक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली के दल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षक के लिए 9 स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया गया
उमरिया

भाजपा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा-अपने वार्ड और बूथों में सक्रिय रहकर एसआइआर प्रक्रिया में योगदान दें

एसआइआर को लेकर भाजपा के वार्ड पार्षद एवं पूर्व पार्षद प्रत्याशियों की बैठक हुई
उमरिया

खजुराहो जा रहे यात्रियों का वाहन सडक़ किनारे खड़े ट्रक से टकराया, सात लोग घायल, एक महिला की मौत

एनएच 43 में बरम बाबा के समीप हुआ हादसा, प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला चिकित्सालय उमरिया किया गया रेफर
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.