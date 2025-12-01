मानपुर विकासखंड के सरमनिया में बनेगा हैलीपैड, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

दो स्थलों का कलेक्टर और एसपी ने किया अवलोकन, पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए किया जाना है हेलीपैड निर्माण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी उद्देश्य से पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी ने मानपुर विकासखंड अंतर्गत हेलीपैड निर्माण के लिए विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित किया गया कि हेलीपैड स्थल की दूरी बीटीआर के कोर जोन से 1 किमी से अधिक हो।
निरीक्षण के दौरान ग्राम सरमनिया में दो स्थलों का अवलोकन किया गया। इनमें से किसी एक स्थल का चयन कर आयुक्त शहडोल संभाग की अध्यक्षता में इको सेंसटिव जोन मानीटरिंग समिति की बैठक आयोजित कर योजना के क्रियान्वयन संबंधी निर्णय लिया जाएगा तथा समिति के निर्णय उपरांत अनुमति मिलने पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए हेलीपैड निर्माण कार्य चयनित स्थल पर शुरू किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उप संचालक बांधवगढ टाइगर रिजर्व पीके वर्मा, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी, एसडीओ फॉरेस्ट मानपुर, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
