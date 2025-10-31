शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम हैं तो बाघ गणना के लिए डाटा कलेक्शन के पहले चरण में हो सकते हैं शामिल

राष्ट्रीय बाघ आंकलन 2026 के अंतर्गत डाटा कलेक्शन कार्य 1 दिसम्बर से 25 जनवरी तक, दुर्गम वन क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 10किमी चलना पड़ेगा पैदल
उप संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने बताया कि राष्ट्रीय बाघ आंकलन 2026 के अंतर्गत डाटा कलेक्शन कार्य 1 दिसम्बर से 25 जनवरी 2026 के मध्य 4 चरणों में अलग-अलग चक्रों में आयोजित किया जाएगा। भारत के नागरिक जो 18 वर्ष या अधिक आयु के हैं वे वन्यप्राणी आंकलन कार्य के फेज-1 के अंतर्गत डेटा कलेक्शन कार्य में स्वयं सेवक के रूप में शामिल हो सकते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकतम 27 स्वयं सेवक शामिल किये जाएंगे।
स्वयं सेवकों को वन क्षेत्रों की विपरीत परिस्थितियों में न्यूनतम 6 दिवसों तक निरंतर मुकाम करने एवं आंकलन कार्य के दौरान दुर्गम वन क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 10 कि.मी. पैदल चलने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य होगा। इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन प्रारूप में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ई-मेल में आवेदन कर सकेंगे। स्वयं सेवकों को उनके निवास स्थल से उनको आवंटित कैम्प तक एवं लौटने का परिवहन व्यय स्वयं वहन करना होगा तथा आंकलन अवधि में भोजन आदि का व्यय भी स्वयं वहन करना होगा।
आंकलन अवधि में स्वयंसेवकों को आवंटित बीट में स्थानीय वनकर्मियों के साथ उनके आवास में ही ठहरना होगा तथा स्वयंसेवक को अपना स्लीपिंग बैग, बेडरोल स्वयं लाना होगा। जो स्वयं सेवक बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत बाघ आंकलन 2026 में सम्मिलित होना चाहते है वे अपना आवेदन 15 नवम्बर 2025 तक भौतिक रूप से या ई-मेल के माध्यम से क्षेत्र संचालक कार्यालय में जमा करेंगे।
