शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम हैं तो बाघ गणना के लिए डाटा कलेक्शन के पहले चरण में हो सकते हैं शामिल



स्वयं सेवकों को वन क्षेत्रों की विपरीत परिस्थितियों में न्यूनतम 6 दिवसों तक निरंतर मुकाम करने एवं आंकलन कार्य के दौरान दुर्गम वन क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 10 कि.मी. पैदल चलने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य होगा। इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन प्रारूप में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ई-मेल में आवेदन कर सकेंगे। स्वयं सेवकों को उनके निवास स्थल से उनको आवंटित कैम्प तक एवं लौटने का परिवहन व्यय स्वयं वहन करना होगा तथा आंकलन अवधि में भोजन आदि का व्यय भी स्वयं वहन करना होगा।