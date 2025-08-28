एक्शन में आए कलेक्टर साहब! दो शिक्षकों को किया निलंबित

MP News: मध्य प्रदेश के उमरिया में भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में न पहुंचना दो शिक्षकों के लिए भारी पड़ गया। धरणेन्‍द्र कुमार जैन ने एक्शन में आते हुए दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया।



दरअसल, शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय उमरिया में 17 जुलाई को बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ का एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया था। इस प्रशिक्षण में शासकीय हाई स्कूल खलेसर नीलिमा कमल साहू और शासकीय माध्यमिक शाला उफरी की शिक्षक जरीन जफर नहीं पहुंची। जिसके बाद दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।