एक्शन में आए कलेक्टर साहब! दो शिक्षकों को किया निलंबित

MP News: मध्य प्रदेश के उमरिया में भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में न पहुंचना दो शिक्षकों के लिए भारी पड़ गया। धरणेन्द्र कुमार जैन ने एक्शन में आते हुए दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया।
दरअसल, शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय उमरिया में 17 जुलाई को बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ का एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया था। इस प्रशिक्षण में शासकीय हाई स्कूल खलेसर नीलिमा कमल साहू और शासकीय माध्यमिक शाला उफरी की शिक्षक जरीन जफर नहीं पहुंची। जिसके बाद दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
दोनों शिक्षकों का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने कार्रवाई करते हुए नीलिमा कमल साहू और जरीन जफर को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में दोनों शिक्षकों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उमरिया निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।