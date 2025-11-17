एमपी में SDM की गाड़ी को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, अफसर की कमर में आई चोट

MP News: मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह के सरकारी वाहन में एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। जिसमें एसडीएम और उनका ड्राइवर घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



दरअसल, पूरी घटना रविवार की रात नौरोजाबाद बायपास पर हुई। प्राथमिक उपचार के बाद एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह और ड्राइवर अनिल को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। एसडीएम की कमर में चोट आई है। वहीं, ड्राइवर का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। हालांकि, एसडीएम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सब नार्मल है। वाहन चालक को भी हल्की चोट आई थी, लेकिन वह भी पूरी तरह ठीक है।



घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अपर कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया।