लापरवाही बरती तो हो जाएगी कार्रवाई, चिन्हित किए जा रहे एसआइआर में कम प्रगति वाले बीएलओ और सुपरवाइजर

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केन्द्र घंघरी भरौला में एसआइआर कार्य का निरीक्षण किया, डिजिटलाइजेशन के कार्य में गति देने के लिए कैंप मोड में फार्म भरने के दिए निर्देश
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय श्रीवास्तव ने मतदान केन्द्र घंघरी भरौला मे एसआईआर कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ से अब तक एसआइआर के कार्य के प्रगति की जानकारी प्राप्त की , जो संतोषजनक पाई गई। निर्वाचन से जुडे अधिकारियों को डिजिटलाइजेशन के कार्य में गति देने के लिए कैंप मोड में फार्म भरने के निर्देश दिए गए। कार्य में रूचि न लेने वाले अथवा कम प्रगति वाले बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर को चिन्हित कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बीएलओ से कहा कि वर्ष 2003 से 2025 तक जिन मतदाताओं के डाटा मिल चुके हैं, उनका एप के माध्यम से डिजिटाइजेशन का कार्य करें। उन्होंने सचिवों से कहा कि फील्ड में जाकर मतदाताओं का एसआईआर फार्म भराएं तथा भरे हुए फार्म को बीएलओ को दें ताकि कार्य में गति आ सके।इसके साथ ही अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होने बीएलओ द्वारा एप से किए जा रहे डिजिटाइजेशन का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के समय प्रभारी कलेक्टर अभय सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीता डेहरिया, प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज, तहसीलदार दिलीप सोनी, मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, निर्वाचन सुपरवाइजर हरिशंकर झारिया सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग