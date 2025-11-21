लापरवाही बरती तो हो जाएगी कार्रवाई, चिन्हित किए जा रहे एसआइआर में कम प्रगति वाले बीएलओ और सुपरवाइजर



उन्होंने बीएलओ से कहा कि वर्ष 2003 से 2025 तक जिन मतदाताओं के डाटा मिल चुके हैं, उनका एप के माध्यम से डिजिटाइजेशन का कार्य करें। उन्होंने सचिवों से कहा कि फील्ड में जाकर मतदाताओं का एसआईआर फार्म भराएं तथा भरे हुए फार्म को बीएलओ को दें ताकि कार्य में गति आ सके।इसके साथ ही अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होने बीएलओ द्वारा एप से किए जा रहे डिजिटाइजेशन का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के समय प्रभारी कलेक्टर अभय सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीता डेहरिया, प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज, तहसीलदार दिलीप सोनी, मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, निर्वाचन सुपरवाइजर हरिशंकर झारिया सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।