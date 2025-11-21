Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

लापरवाही बरती तो हो जाएगी कार्रवाई, चिन्हित किए जा रहे एसआइआर में कम प्रगति वाले बीएलओ और सुपरवाइजर

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केन्द्र घंघरी भरौला में एसआइआर कार्य का निरीक्षण किया, डिजिटलाइजेशन के कार्य में गति देने के लिए कैंप मोड में फार्म भरने के दिए निर्देश

less than 1 minute read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 21, 2025

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केन्द्र घंघरी भरौला में एसआइआर कार्य का निरीक्षण किया, डिजिटलाइजेशन के कार्य में गति देने के लिए कैंप मोड में फार्म भरने के दिए निर्देश

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केन्द्र घंघरी भरौला में एसआइआर कार्य का निरीक्षण किया, डिजिटलाइजेशन के कार्य में गति देने के लिए कैंप मोड में फार्म भरने के दिए निर्देश

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय श्रीवास्तव ने मतदान केन्द्र घंघरी भरौला मे एसआईआर कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ से अब तक एसआइआर के कार्य के प्रगति की जानकारी प्राप्त की , जो संतोषजनक पाई गई। निर्वाचन से जुडे अधिकारियों को डिजिटलाइजेशन के कार्य में गति देने के लिए कैंप मोड में फार्म भरने के निर्देश दिए गए। कार्य में रूचि न लेने वाले अथवा कम प्रगति वाले बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर को चिन्हित कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।


उन्होंने बीएलओ से कहा कि वर्ष 2003 से 2025 तक जिन मतदाताओं के डाटा मिल चुके हैं, उनका एप के माध्यम से डिजिटाइजेशन का कार्य करें। उन्होंने सचिवों से कहा कि फील्ड में जाकर मतदाताओं का एसआईआर फार्म भराएं तथा भरे हुए फार्म को बीएलओ को दें ताकि कार्य में गति आ सके।इसके साथ ही अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होने बीएलओ द्वारा एप से किए जा रहे डिजिटाइजेशन का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के समय प्रभारी कलेक्टर अभय सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीता डेहरिया, प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज, तहसीलदार दिलीप सोनी, मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, निर्वाचन सुपरवाइजर हरिशंकर झारिया सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 03:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / लापरवाही बरती तो हो जाएगी कार्रवाई, चिन्हित किए जा रहे एसआइआर में कम प्रगति वाले बीएलओ और सुपरवाइजर

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसआइआर : अच्छे से जांचकर करें पुष्टि, बीएलओ के पास होगी आपकी पूरी जानकारी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मानपुर ने मतदान केन्द्रों में एसआइआर कार्य का किया निरीक्षण
उमरिया

तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर, एसडीएम जबलपुर रेफर

नौरोजाबाद बाइपास के पास हुआ हादसा, चालक भी हुआ घायल, दोनों घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल
उमरिया

एमपी में SDM की गाड़ी को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, अफसर की कमर में आई चोट

umaria-news
उमरिया

लापरवाही : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बांधवगढ़ ने पांच बीएलओ सुरपवाइजर को जारी किया नोटिस

SIR
उमरिया

हाल ही में जमानत पर छूटा था युवक, कट्टा सहित हुआ गिरफ्तार

पाली थाना पुलिस देर रात कर रही थी गश्त, तभी संदिग्ध युवक दिखा और हो गई कार्रवाई
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.