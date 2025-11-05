एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, कहा- महाविद्यालय में फिर से शुरू करें बस सुविधा



इस मौके पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कांत तिवारी, अम्बर शुक्ला, आदर्श कॉलेज अध्यक्ष अजय असाटी ओम, शीतला प्रताप सिंह कॉलेज अध्यक्ष अनुराग तिवारी, रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय अध्यक्ष ओम तिवारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार रजक, जिला महासचिव शुभम महोबिया, कॉलेज सचिव सचिन चौधरी , कॉलेज सचिव राजा रावत आदि भारी संख्या में पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने कहा कि छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन कॉलेज तक पहुंचने का साधन नहीं। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यदि अब जल्द से जल्द बस परिवहन सुविधा शुरू नहीं की गई, तो छात्रहित में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने कहा कि शिक्षा तक पहुंच हर विद्यार्थी का मौलिक अधिकार है। जब सरकार शिक्षा के विस्तार की बात करती है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कॉलेज तक सुरक्षित पहुंच सकें।