एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, कहा- महाविद्यालय में फिर से शुरू करें बस सुविधा

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निराकरण कराने की मांग, प्रमुख महाविद्यालयों में बस परिवहन सुविधा बंद होने से छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश
जिले के प्रमुख महाविद्यालयों में बस परिवहन सुविधा बंद होने से छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिला उमरिया के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मुख्य मांग रही कि आदर्श महाविद्यालय उमरिया एवं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शा. रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में तत्काल बस परिवहन सुविधा पुन: शुरू की जाए।
छात्रों का कहना है कि आदर्श महाविद्यालय जिला मुख्यालय से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। जिससे छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा डर बना रहता है। परिवहन सुविधा के अभाव में छात्र-छात्राओं को ऑटो या निजी साधनों का सहारा लेना पड़ता है। जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मो. असलम शेर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया।
इस मौके पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कांत तिवारी, अम्बर शुक्ला, आदर्श कॉलेज अध्यक्ष अजय असाटी ओम, शीतला प्रताप सिंह कॉलेज अध्यक्ष अनुराग तिवारी, रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय अध्यक्ष ओम तिवारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार रजक, जिला महासचिव शुभम महोबिया, कॉलेज सचिव सचिन चौधरी , कॉलेज सचिव राजा रावत आदि भारी संख्या में पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने कहा कि छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन कॉलेज तक पहुंचने का साधन नहीं। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यदि अब जल्द से जल्द बस परिवहन सुविधा शुरू नहीं की गई, तो छात्रहित में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने कहा कि शिक्षा तक पहुंच हर विद्यार्थी का मौलिक अधिकार है। जब सरकार शिक्षा के विस्तार की बात करती है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कॉलेज तक सुरक्षित पहुंच सकें।
छात्रा खुशी मोगरे ने कहा कि हर दिन हमें 10 से 20 रुपए किराया देना पड़ता है और ऑटो में ओवरलोडिंग के कारण सफर करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार बारिश और गर्मी के कारण कॉलेज जाना संभव नहीं हो पाता। ज्ञापन सौंपते समय एनएसयूआई के सैकड़ों पदाधिकारी एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही जिनमें कॉलेज प्रतिनिधि, ब्लॉक अध्यक्ष और छात्र नेता शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में कहा बस सुविधा शुरू करो छात्रों का हक दो।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग