सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करें अधिकारी

विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने दिए निर्देश, कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई समय सीमा की बैठक
कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में समय सीमा की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए। जो विभाग प्रमुख डी ग्रेड की श्रेणी में हंै वे ए ग्रेड में आना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त आवेदनों, आयुक्त शहडोल संभाग कार्यालय से प्राप्त आवेदनों तथा जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरणों, मानवाधिकार आयोग के पत्रों, फैक्ट न्यूज आदि की समीक्षा करते हुए जिला प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरक की कमीं नहीं हो, इस पर समस्त एसडीएम ध्यान दें।
नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम 150वां स्मरणोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर रीता डहेरिया, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी, एसडीएम बांधवगढ़ अंबिकेश प्रताप सिंह, एसडीएम पाली मीनांक्षी इंगले, डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
