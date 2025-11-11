सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करें अधिकारी



बैठक में मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त आवेदनों, आयुक्त शहडोल संभाग कार्यालय से प्राप्त आवेदनों तथा जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरणों, मानवाधिकार आयोग के पत्रों, फैक्ट न्यूज आदि की समीक्षा करते हुए जिला प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरक की कमीं नहीं हो, इस पर समस्त एसडीएम ध्यान दें।