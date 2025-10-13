Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

इस मार्ग में 2 फिट तक गहरे गड्ढे, शिकायत भी हुई पर नहीं कराई जा रही मरम्मत

less than 1 minute read

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Oct 13, 2025

ग्राम घुनघुटी बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक एक किलोमीटर का मार्ग पिछले 10 वर्षों से जर्जर स्थिति में है। बारिश के बाद यह सडक़ तालाब जैसे दिखने लगती है जिससे आवागवन मुश्किल हो जाता है। इस मार्ग पर 2 फिट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं। इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। यह मार्ग उमरिया जिले से अनूपपुर जिले को जोड़ता है। घुनघुटी से बडी़ तुम्मी, छीरपानी, कांचोदर, मालाचुआ, शाहपुर से पुष्पराजगढ़ जाने का प्रमुख रास्ता है।


स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक, सांसद सहित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदीप तिवारी, मुकेश शिवहरे, मोहित मिश्रा, लक्ष्मण सिंह, सतीश यादव, मन्नू शिवहरे, साकिर खान, प्रकाश तिवारी सहित कई ग्रामीणों ने कहा कि बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।

हर वक्त हादसे का रहता है खतरा


सडक़ पर जगह-जगह गड्ढे होने तथा गिट्टियों की वजह से दोपहिया बाइक चालकों को आवागमन में दिक्कत होती है। हादसे का खतरा भी रहता है। पूर्व में कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद सडक़ नहीं बनवाई जा रही है।
बारिश में हालत और खराब हो जाती है, गड्ढों में पानी भरने से निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर नल जल योजना के ठेकेदार ने सडक़ के किनारे पाइपलाइन बिछाकर गड्ढों को पूरी तरह से नहीं भरा है। इसकी वजह से भी हादसे हो रहे हैं।

13 Oct 2025 03:30 pm

उमरिया / इस मार्ग में 2 फिट तक गहरे गड्ढे, शिकायत भी हुई पर नहीं कराई जा रही मरम्मत

