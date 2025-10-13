इस मार्ग में 2 फिट तक गहरे गड्ढे, शिकायत भी हुई पर नहीं कराई जा रही मरम्मत



सडक़ पर जगह-जगह गड्ढे होने तथा गिट्टियों की वजह से दोपहिया बाइक चालकों को आवागमन में दिक्कत होती है। हादसे का खतरा भी रहता है। पूर्व में कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद सडक़ नहीं बनवाई जा रही है।

बारिश में हालत और खराब हो जाती है, गड्ढों में पानी भरने से निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर नल जल योजना के ठेकेदार ने सडक़ के किनारे पाइपलाइन बिछाकर गड्ढों को पूरी तरह से नहीं भरा है। इसकी वजह से भी हादसे हो रहे हैं।