कैदियों ने स्वस्थ जिंदगी शुरू करने की ली शपथ, कहा- नशे से रहेंगे दूर



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहन डावर ने कहा कि आज नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है। नशा करने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत है और 2020 से देशभर में जेल, स्कूल, पंचायत और सार्वजनिक जगहों पर नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि तंबाकू, शराब या किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक है। नशे के खिलाफ कड़े कानून तो हैं लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब समाज खुद आगे बढकऱ इस आदत से दूर रहेगा। डॉ. मुकुल तिवारी ने नशे के मेडिकल दुष्प्रभाव समझाते हुए कहा कि शराब पीने से डिप्रेशन, नर्वसनेस, हार्ट अटैक और लीवर की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि शराब और तंबाकू जैसी चीजें शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। सिगरेट और गुटखा माउथ कैंसर जैसी बीमारियों के बड़े कारण हैं।