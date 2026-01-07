7 जनवरी 2026,

बुधवार

उमरिया

दबंगों ने राजस्व भूमि पर जमा रखा है कब्जा, लिखित शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

मानपुर अनुविभाग के ग्राम पड़वार का मामला, न्यायालय के आदेश की अनदेखी

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Jan 07, 2026

मानपुर अनुविभाग के ग्राम पड़वार का मामला, न्यायालय के आदेश की अनदेखी

मानपुर अनुविभाग के ग्राम पड़वार का मामला, न्यायालय के आदेश की अनदेखी

मानपुर अनुविभाग अंतर्गत ग्राम पड़वार में शासकीय भूमि पर गांव के कुछ लोग अतिक्रमण कर कब्जा कर रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। इसके बाद भी शासकीय भूमि पर कब्जा जमाने वालों के विरुद्ध अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि जिस शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है वह पशु औषधालय, हाट बाजार, मेला ग्राउंड, श्मशान, अस्पताल के लिए आरक्षित है। बताया जा रहा है कि कई बार सामूहिक स्थगन जारी किया गया एवं बेदखली की कार्रवाई करने की आदेश जारी हुए, लेकिन अतिक्रमणकर्ता न्यायालय के आदेश की अवहेलना से बाज नहीं आ रहे हैं।


धड़ल्ले से अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी चुप्पी साधे हुए हैं। ग्राम पंचायत में स्वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण के लिए हाल ही में भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कार्य योजना ग्राम पंचायत ने बनाई थी। भूमि पूजन के पहले ही रातो रात खाली भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बन गई। इसकी सूचना के साथ ग्राम सभा का प्रस्ताव भी सरपंच रूपा रामायण तिवारी ने 23 दिसंबर को लिखित रुप से अनुविभागीय अधिकारी मानपुर को दिया था। इसके बाद से लेकर आज दिनांक तक सामुदायिक भवन के लिए स्थल चयन किया गया और न ही पूर्व से निर्धारित स्थल पर किए गए अतिक्रमण को हटाने कोई कार्रवाई की गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ंबताया जा रहा है कि मामले को लेकर ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत कटवाने के लिए उन पर राजस्व अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं।

07 Jan 2026 04:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / दबंगों ने राजस्व भूमि पर जमा रखा है कब्जा, लिखित शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

