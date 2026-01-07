दबंगों ने राजस्व भूमि पर जमा रखा है कब्जा, लिखित शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई



धड़ल्ले से अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी चुप्पी साधे हुए हैं। ग्राम पंचायत में स्वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण के लिए हाल ही में भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कार्य योजना ग्राम पंचायत ने बनाई थी। भूमि पूजन के पहले ही रातो रात खाली भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बन गई। इसकी सूचना के साथ ग्राम सभा का प्रस्ताव भी सरपंच रूपा रामायण तिवारी ने 23 दिसंबर को लिखित रुप से अनुविभागीय अधिकारी मानपुर को दिया था। इसके बाद से लेकर आज दिनांक तक सामुदायिक भवन के लिए स्थल चयन किया गया और न ही पूर्व से निर्धारित स्थल पर किए गए अतिक्रमण को हटाने कोई कार्रवाई की गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ंबताया जा रहा है कि मामले को लेकर ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत कटवाने के लिए उन पर राजस्व अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं।