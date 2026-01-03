इंद्रहर की कढ़ी और कुटकी की खीर का लुत्फ उठा रहे बाहर से आने वाले सैलानी

जिले की संस्कृति से अवगत कराने और ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिलेट्स मेले का हुआ शुभारंभ
नए वर्ष के अवसर पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क आने वाले सैलानियों को जिले की संस्कृति से अवगत कराने और ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा ताला में मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने किया।
6 जनवरी तक आयोजित मेले में समूह की महिलाओं द्वारा कुटकी की खीर, इंद्रहर की कढ़ी, सामा के चावल, मुनगा पत्ती भजिया, गुलाब जामुन रबड़ी, मुगौड़ी, बरा, चावल के आटे का चिल्ला आदि के स्टाल लगाए गए हैं। इसमें मानपुर, करकेली और पाली के समूहों ने सहभागिता की है। मेले में सैलानियों द्वारा मिलेट्स से बने पौष्टिक व्यंजनों का आनंद लिया जा रहा है। सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कहा कि मेले के माध्यम से बांधवगढ टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियो को लोकल देशी व्यंजनों का स्वाद और लोकल परंपरा की जानकारी मिल सकेगी।
मेले में जिला परियोजना प्रबंधक चंद्रभान सिंह, मेला प्रभारी तृप्ति गर्ग, विकासखंड प्रबंधक मानपुर पन्नालाल रजक, सहायक विकासखंड प्रबंधक मनोज सिंह, संतराम प्रजापति, चंद्रकला रजक, कृष्णपाल सिंह, दशरथ, मुकेश बर्मन, सतेंद्र निगम आदि उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग