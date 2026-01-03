इंद्रहर की कढ़ी और कुटकी की खीर का लुत्फ उठा रहे बाहर से आने वाले सैलानी



6 जनवरी तक आयोजित मेले में समूह की महिलाओं द्वारा कुटकी की खीर, इंद्रहर की कढ़ी, सामा के चावल, मुनगा पत्ती भजिया, गुलाब जामुन रबड़ी, मुगौड़ी, बरा, चावल के आटे का चिल्ला आदि के स्टाल लगाए गए हैं। इसमें मानपुर, करकेली और पाली के समूहों ने सहभागिता की है। मेले में सैलानियों द्वारा मिलेट्स से बने पौष्टिक व्यंजनों का आनंद लिया जा रहा है। सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कहा कि मेले के माध्यम से बांधवगढ टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियो को लोकल देशी व्यंजनों का स्वाद और लोकल परंपरा की जानकारी मिल सकेगी।