नपा अध्यक्ष ने अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा- जल आपूर्ति व्यवस्था में लापरवाही बरती तो होगी कार्रवाई



उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नगरवासियों को शुद्ध, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जाए। जल शोधन संयंत्र के नियमित रख-रखाव, जल गुणवत्ता की समय-समय पर अनिवार्य जांच, जल टंकियों की नियमित सफाई एवं सैनिटाइजेशन तथा पाइपलाइन में संभावित लीकेज की त्वरित मरम्मत के निर्देश दिए गए। नगर पालिका अध्यक्ष ने जल वितरण की निर्धारित समय-सारिणी का कड़ाई से पालन करने एवं नागरिकों की जल संबंधी शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।