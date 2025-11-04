Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

शिकायतों का समय पर करें निराकरण, डी ग्रेड से ए ग्रेड में आना सुनिश्चित करें अधिकारी

समयसीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश, सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने विधिसम्मत कार्रवाई करने की दी हिदायत

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 04, 2025

समयसीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश, सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने विधिसम्मत कार्रवाई करने की दी हिदायत

समयसीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश, सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने विधिसम्मत कार्रवाई करने की दी हिदायत

कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में समय सीमा की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए। जो विभाग डी ग्रेड की श्रेणी में हैं वे सभी विभाग ए ग्रेड में आना सुनिश्चित करें।


बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त आवेदनों, आयुक्त शहडोल संभाग कार्यालय से प्राप्त आवेदनों तथा जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरणों, मानवाधिकार के पत्रों, फैक्ट न्यूज आदि की समीक्षा करते हुए जिला प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में अनिवार्य रूप से करें। उन्होने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के तहत 180 दिनों से ज्यादा लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त की तथा अनुग्रह सहायता राशि के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश जनपद सीईओ करकेली, पाली एवं मानपुर को दिए। अमरपुर शराब दुकान मामले का निराकरण सीईओ जिला पंचायत एवं आबकारी विभाग को करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आरईएस, पीएमजीएसवा पीडब्ल्यूडी द्वारा जहां सड़क बनाई गई है, उनकी मरम्मत का कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करने के उपरांत विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि वन अधिकार पट्टे के मामलों पर सुनवाई करते हुए उसका निराकरण किया जाए। उन्होंने सभी सीएमओ को निर्देशित किया कि सडक़ों पर लग रही सब्जी दुकानों को यथा स्थान पर लगवाया जाए तथा सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाए। सभी एसडीएम कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का सर्वे कराएं। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर रीता डहेरिया, डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी, एसडीएम बांधवगढ़ अंबिकेश प्रताप सिंह, प्रभारी एसडीएम पाली मीनांक्षी इंगले सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

Published on:

04 Nov 2025 03:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / शिकायतों का समय पर करें निराकरण, डी ग्रेड से ए ग्रेड में आना सुनिश्चित करें अधिकारी

