सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों के साथ सड़क जाम करने पर रोशनी सिंह व अन्य पर मामला दर्ज

इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मझौली का मामला, ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर की थी सडक़ निर्माण की मांग
इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मझौली में 30 अक्टूबर को सड़क निर्माण को लेकर कुछ ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेत्री रोशनी सिंह व उनके अन्य समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया गया था। इसी मामले को लेकर पुलिस ने रोशनी सिंह सहित 30 से 35 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण को लेकर इसके पहले ज्ञापन भी दिया जा चुका है जिसमें उनके द्वारा यह मांग की गई थी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र में रोड का निर्माण किया जाए। इसके बाद 30 अक्टूबर को कांग्रेस नेत्री रोशनी सिंह अपने समर्थकों के साथ ग्राम मझौली पहुंची और वहां के ग्रामीणों के साथ इंदवार से मानपुर सडक़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया।
पुलिस ने बताया कि इंदवार से मानपुर व्यस्ततम मार्ग में से एक है यहां से कई सवारी वाहन गुजरते हंै। इस मार्ग को कांग्रेस नेताओं के द्वारा 1 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रखा गया। जिसके चलते पुलिस ने कांग्रेस नेत्री रोशनी सिंह, रमाकांत पांडे, रमेश चौधरी, रामनरेश राय और मोतीलाल सहित 30 से 35 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देश के अनुसार कोई भी निर्माण या ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं की जा सकती। बावजूद इसके कांग्रेस नेता और ग्रामीण जबरदस्ती यह मांग कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग