Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों के साथ सड़क जाम करने पर रोशनी सिंह व अन्य पर मामला दर्ज

इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मझौली का मामला, ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर की थी सडक़ निर्माण की मांग

less than 1 minute read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 02, 2025

इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मझौली का मामला, ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर की थी सडक़ निर्माण की मांग

इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मझौली का मामला, ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर की थी सडक़ निर्माण की मांग

इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मझौली में 30 अक्टूबर को सड़क निर्माण को लेकर कुछ ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेत्री रोशनी सिंह व उनके अन्य समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया गया था। इसी मामले को लेकर पुलिस ने रोशनी सिंह सहित 30 से 35 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया है।


जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण को लेकर इसके पहले ज्ञापन भी दिया जा चुका है जिसमें उनके द्वारा यह मांग की गई थी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र में रोड का निर्माण किया जाए। इसके बाद 30 अक्टूबर को कांग्रेस नेत्री रोशनी सिंह अपने समर्थकों के साथ ग्राम मझौली पहुंची और वहां के ग्रामीणों के साथ इंदवार से मानपुर सडक़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया।


पुलिस ने बताया कि इंदवार से मानपुर व्यस्ततम मार्ग में से एक है यहां से कई सवारी वाहन गुजरते हंै। इस मार्ग को कांग्रेस नेताओं के द्वारा 1 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रखा गया। जिसके चलते पुलिस ने कांग्रेस नेत्री रोशनी सिंह, रमाकांत पांडे, रमेश चौधरी, रामनरेश राय और मोतीलाल सहित 30 से 35 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देश के अनुसार कोई भी निर्माण या ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं की जा सकती। बावजूद इसके कांग्रेस नेता और ग्रामीण जबरदस्ती यह मांग कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 03:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों के साथ सड़क जाम करने पर रोशनी सिंह व अन्य पर मामला दर्ज

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बारिश से हुआ फसलों को नुकसान, कटाई भी नहीं कर पा रहे किसान

जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत जरहा एवं आसपास के गांवों के किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी
उमरिया

शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम हैं तो बाघ गणना के लिए डाटा कलेक्शन के पहले चरण में हो सकते हैं शामिल

राष्ट्रीय बाघ आंकलन 2026 के अंतर्गत डाटा कलेक्शन कार्य 1 दिसम्बर से 25 जनवरी तक, दुर्गम वन क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 10किमी चलना पड़ेगा पैदल
उमरिया

सड़क दुर्घटना में हुई थी दो युवकों की मौत, जिला अस्पताल में घंटों जमीन पर पड़े रहे शव

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद स्ट्रेचर पर रखा, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर आक्रोशित हुए लोग
उमरिया

210 मेगावाट की यूनिट बंद, वॉयलर ट्यूब में हुआ लीकेज

बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में एक बार फिर उत्पादन प्रभावित हुआ, लगातार आ रही तकनीकी खराबी
उमरिया

पर्यटकों की सुरक्षा पर दें विशेष जोर, होटल, रिसॉर्ट में कार्यरत कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराएं

पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में ताला में होटल एवं टैक्सी यूनियन की बैठक हुई, पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा की
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.