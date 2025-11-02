सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों के साथ सड़क जाम करने पर रोशनी सिंह व अन्य पर मामला दर्ज



पुलिस ने बताया कि इंदवार से मानपुर व्यस्ततम मार्ग में से एक है यहां से कई सवारी वाहन गुजरते हंै। इस मार्ग को कांग्रेस नेताओं के द्वारा 1 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रखा गया। जिसके चलते पुलिस ने कांग्रेस नेत्री रोशनी सिंह, रमाकांत पांडे, रमेश चौधरी, रामनरेश राय और मोतीलाल सहित 30 से 35 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देश के अनुसार कोई भी निर्माण या ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं की जा सकती। बावजूद इसके कांग्रेस नेता और ग्रामीण जबरदस्ती यह मांग कर रहे हैं।