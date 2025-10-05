बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में नहीं किया पंजीयन को रुक जाएगा कर्मचारियों का वेतन

कायाकल्प योजना 1.0 के अंतर्गत निर्मित ओवरहेड टैंक, फजि़लगंज तक की सी.सी. रोड के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर आयुक्त ने गहरी नाराजग़ी व्यक्त की। उन्होंने डिजिटल हैमर से रोड का हैमर टेस्ट करवाया। रोड में टॉप स्लरी उखड़ी हुई पाए जाने पर तत्काल संविदाकार को नोटिस जारी करने और रोड की कोर कटिंग कर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पुराने फिल्टर प्लांट के पास फायर स्टेशन का निरीक्षण करते हुए परिसर में रखे पुराने कबाड़ वाहन और सामग्री को तुरंत नीलाम करने के निर्देश दिए। फिल्टर प्लांट से लगी रिक्त भूमि पर नए कार्यालय भवन, गीता भवन तथा व्यावसायिक दुकान निर्माण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। निरीक्षण के समय आरपी मिश्रा संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल, कार्यपालन यंत्री अरविन्द शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह ठाकुर, उपयंत्री देव कुमार गुप्ता, नारायण दुबे सहित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।