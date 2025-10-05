बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में नहीं किया पंजीयन को रुक जाएगा कर्मचारियों का वेतन

नगरीय प्रशासन आयुक्त ने नपा कार्यालय, दीनदयाल रसोई, आश्रय स्थल का किया निरीक्षण, पुराने व अप्रचलित रिकॉर्ड का नगर पालिका एक्ट के प्रावधानों के तहत विनष्टिकरण किया जाए
नगरीय निकायों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के अभियान के तहत नगरीय प्रशासन आयुक्त भोपाल संकेत भोंडवे ने नगर पालिका परिषद उमरिया, दीन दयाल रसोई तथा आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। नगर पालिका परिषद उमरिया के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति, हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन और ई-नगर पालिका तथा स्थापना शाखा, भंडार शाखा, राजस्व शाखा एवं अन्य विषयों की गहन समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने सभी कर्मचारियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में शत-प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों का पंजीयन नहीं होगा, उनका वेतन आहरित नहीं किया जाए।
कार्यालय का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने राजस्व शाखा की समीक्षा की और वसूली बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुराने और अप्रचलित रिकॉर्ड को नगर पालिका एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विनष्टिकरण (नष्ट) किया जाए। भंडार शाखा में भंडार पंजी का भी अवलोकन किया गया।इसी तरह आयुक्त ने बस स्टैंड परिसर एवं दीनदयाल रसोई का निरीक्षण किया। रसोई केंद्र में बनने वाले भोजन कि गुणवत्ता, रजिस्टर संधारण के साथ ऑन लाइन पोर्टल की समीक्षा की। रसोई घर में खाना बनाने वाले कर्मचारी, सुपरवाइजर से बात कर संचालन की जानकारी प्राप्त की। दीनदयाल रसोई की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बस स्टैंड परिसर में निर्मित दुकानों के मासिक किराये को तत्काल पुनरीक्षित कर वर्तमान बाजार भाव के अनुरूप करने का निर्देश दिये।
साथ ही परिसर में खाली स्थान पर नई व्यवसायिक दुकानों के निर्माण एवं बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर व्यावसायिक प्रायोजन के लिए हॉल निर्माण की कार्ययोजना बनाने को कहा और परिसर में वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने सगरा तिराहे पर स्थित आश्रय स्थल का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को संतोषजनक पाया।
कायाकल्प योजना 1.0 के अंतर्गत निर्मित ओवरहेड टैंक, फजि़लगंज तक की सी.सी. रोड के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर आयुक्त ने गहरी नाराजग़ी व्यक्त की। उन्होंने डिजिटल हैमर से रोड का हैमर टेस्ट करवाया। रोड में टॉप स्लरी उखड़ी हुई पाए जाने पर तत्काल संविदाकार को नोटिस जारी करने और रोड की कोर कटिंग कर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पुराने फिल्टर प्लांट के पास फायर स्टेशन का निरीक्षण करते हुए परिसर में रखे पुराने कबाड़ वाहन और सामग्री को तुरंत नीलाम करने के निर्देश दिए। फिल्टर प्लांट से लगी रिक्त भूमि पर नए कार्यालय भवन, गीता भवन तथा व्यावसायिक दुकान निर्माण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। निरीक्षण के समय आरपी मिश्रा संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल, कार्यपालन यंत्री अरविन्द शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह ठाकुर, उपयंत्री देव कुमार गुप्ता, नारायण दुबे सहित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
