Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में फिर संकट, 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप

पहले 210 मेगावाट की यूनिट नंबर-2 बंद हुई, फिर 500 मेगावाट की यूनिट में आई खराबी

2 min read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 13, 2025

पहले 210 मेगावाट की यूनिट नंबर-2 बंद हुई, फिर 500 मेगावाट की यूनिट में आई खराबी

पहले 210 मेगावाट की यूनिट नंबर-2 बंद हुई, फिर 500 मेगावाट की यूनिट में आई खराबी

जिले के बिरसिंहपुर स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में एक बार फिर तकनीकी दिक्कतों ने उत्पादन को प्रभावित कर दिया है। केंद्र की दो यूनिटें एक साथ बंद हो जाने से बिजली उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा है। मंगलवार को 210 मेगावाट की यूनिट नंबर-2 में खराबी आने के बाद उसे बंद करना पड़ा, वहीं बुधवार को 500 मेगावाट की यूनिट में बॉयलर ट्यूब लीकेज की वजह से उत्पादन रोकना पड़ा। इन दोनों यूनिटों के बंद होने से कुल 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया है।


सूत्रों के मुताबिक, 210 मेगावाट की यूनिट में अचानक जनरेटर से जुड़ी समस्या आने लगी थी। तकनीकी टीम ने एहतियात के तौर पर यूनिट को बंद कर जांच शुरू की। इसी बीच बुधवार सुबह 500 मेगावाट की यूनिट में बॉयलर ट्यूब फटने की सूचना मिली, जिसके चलते उसे भी तत्काल बंद कर दिया गया। अब संयंत्र की शेष यूनिटों से ही उत्पादन जारी है, जिससे कुल उत्पादन क्षमता पर गहरा असर पड़ा है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के मुख्य अभियंता एच.के. त्रिपाठी ने बताया कि 210 मेगावाट की यूनिट में जनरेटर की समस्या की मरम्मत जारी है। वहीं 500 मेगावाट की यूनिट में बॉयलर ट्यूब लीकेज की पुष्टि हुई है, जिसके चलते उसे सुरक्षित रूप से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों यूनिटों को जल्द से जल्द चालू करने के लिए तकनीकी टीम चौबीसों घंटे काम कर रही हैं। मुख्य अभियंता के अनुसार, 210 मेगावाट की यूनिट को अगले दो से तीन दिनों में दोबारा चालू किए जाने की संभावना है। 500 मेगावाट यूनिट की मरम्मत में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि बॉयलर की जांच और ट्यूब बदलने की प्रक्रिया में बारीकी की जरूरत होती है।

उत्पादन घटकर 600 मेगावाट के आसपास पहुंचा


संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रदेश का प्रमुख बिजली उत्पादन केंद्र है। यहां कुल पांच यूनिटें स्थापित हैं चार यूनिटें 210-210 मेगावाट क्षमता की और एक यूनिट 500 मेगावाट की। सामान्य परिस्थितियों में संयंत्र से औसतन 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। फिलहाल दो यूनिटों के बंद रहने से उत्पादन घटकर लगभग 600 मेगावाट के आसपास पहुंच गया है। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र की पुरानी यूनिटों पर इन दिनों लगातार दबाव बना हुआ है। बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए इन्हें निरंतर चलाया जा रहा था, जिससे मशीनों पर अतिरिक्त लोड पड़ गया। इसी वजह से जनरेटर और बॉयलर जैसे उपकरणों में दिक्कतें सामने आ रही हैं।


विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम जुटी


बिजली संयंत्र प्रबंधन का कहना है कि यह स्थिति अस्थायी है। मरम्मत कार्य पूरा होते ही दोनों यूनिटों को फिर से चालू कर दिया जाएगा। विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम जांच में जुटी हुई है और जरूरी पुर्जे मंगवाए जा रहे हैं। यदि सब कुछ तय समय पर हो गया तो कुछ ही दिनों में संयंत्र फिर से पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन शुरू कर देगा। प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की भूमिका अहम मानी जाती है। दो यूनिटों के बंद होने से बिजली आपूर्ति पर असर पढऩे की आशंका है, हालांकि विभाग का कहना है कि ग्रिड संतुलन के लिए वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति बनाए रखी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 03:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में फिर संकट, 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

shocking video: ये AI का नहीं असली वीडियो है…आगे-आगे टाइगर पीछे-पीछे लोग..

UMARIA
उमरिया

बरसात में गिर गया कच्चा मकान, पट्टे की भूमि में कब्जा कर शासकीय शिक्षक ने बना लिया घर

जनसुनवाई में 87 आवेदकों की सुनी समस्याएं, कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए दिए निर्देश
उमरिया

सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करें अधिकारी

विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने दिए निर्देश, कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई समय सीमा की बैठक
उमरिया

लाड़ली बहना योजना के नाम पर वसूले जा रहे थे 50 रुपए, जनपद सीईओ को नोटिस जारी

उमरिया

पानी में मस्ती करते हाथियों के झुंड को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक

जिले में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ जंगली हाथियों ने भी बनाया है अपना ठिकाना
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.