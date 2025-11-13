संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में फिर संकट, 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप



सूत्रों के मुताबिक, 210 मेगावाट की यूनिट में अचानक जनरेटर से जुड़ी समस्या आने लगी थी। तकनीकी टीम ने एहतियात के तौर पर यूनिट को बंद कर जांच शुरू की। इसी बीच बुधवार सुबह 500 मेगावाट की यूनिट में बॉयलर ट्यूब फटने की सूचना मिली, जिसके चलते उसे भी तत्काल बंद कर दिया गया। अब संयंत्र की शेष यूनिटों से ही उत्पादन जारी है, जिससे कुल उत्पादन क्षमता पर गहरा असर पड़ा है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के मुख्य अभियंता एच.के. त्रिपाठी ने बताया कि 210 मेगावाट की यूनिट में जनरेटर की समस्या की मरम्मत जारी है। वहीं 500 मेगावाट की यूनिट में बॉयलर ट्यूब लीकेज की पुष्टि हुई है, जिसके चलते उसे सुरक्षित रूप से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों यूनिटों को जल्द से जल्द चालू करने के लिए तकनीकी टीम चौबीसों घंटे काम कर रही हैं। मुख्य अभियंता के अनुसार, 210 मेगावाट की यूनिट को अगले दो से तीन दिनों में दोबारा चालू किए जाने की संभावना है। 500 मेगावाट यूनिट की मरम्मत में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि बॉयलर की जांच और ट्यूब बदलने की प्रक्रिया में बारीकी की जरूरत होती है।

