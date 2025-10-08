नापतौल में गड़बड़ी कर जरूरतमंदों के राशन में दुकान संचालक कर रहे हेराफेरी



कुछ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक इस योजना का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं। पाली जनपद क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में राशन दुकानों में गरीबों को दिए जा रहे राशन पर नापतोल में भारी गड़बड़ी देखी जा रही है। यहां आए दिन राशन दुकानों पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। राशन की हेराफेरी व उचित मूल्य दुकानों में की जा रही गड़बड़ी की रोकथाम व राशन वितरण व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी जिन्हे सौंपी गई है उन्होने चुप्पी साध रखी है। यही वजह से कि राशन दुकान संचालक मनमानी पर उतारू हैं। हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है। इसे लेकर पूर्व में शिकायत भी की गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान संचालक हितग्राहियों के राशन में हेराफेरी कर बाजार में बिक्री कर रहे हैं। अभी भी गरीब परिवारों तक पूरा राशन नहीं पहुंच पा रहा है। चौरी शासकीय उचित मूल्य दुकान के आस पास भौतरा, कठई, ओदरी, चौरी, चिनकी, खिचकीडी़ सहित अन्य शासकीय उचित मूल्य दुकान हैं जहां शॉर्टेज को लेकर दुकानों की जांच भी हुई थी। इसके बाद आज जांच रिपोर्ट फाइलों में बंद है।