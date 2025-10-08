Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

नापतौल में गड़बड़ी कर जरूरतमंदों के राशन में दुकान संचालक कर रहे हेराफेरी

पाली ब्लॉक के चौरी क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकानों का मामला, हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा पूरा राशन

less than 1 minute read

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Oct 08, 2025

पाली ब्लॉक के चौरी क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकानों का मामला, हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा पूरा राशन

पाली ब्लॉक के चौरी क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकानों का मामला, हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा पूरा राशन

जनपद पंचायत बिरसिंहपुर पाली क्षेत्र के कई बैगा परिवार आज भी राशन से वंचित हैं। जनपद पंचायत के चौरी क्षेत्र से लगी राशन दुकानों में गरीबों को मिलने वाले राशन में धड़ल्ले से कटौती की जा रही है। जिम्मेदार खाद्य विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते पाली ब्लॉक के सुंदरदादर, भौतरा, चंदपुर, सलैया, चिनकी, खिचकीडी़, धौराई बेली, बरहाई के लगभग अधिकांश दुकानों में बिना किसी खौफ के राशन की हेरा फेरी की जा रही है। बताया जा रहा है राशन दुकान संचालक नापतोल में गड़बड़ी कर रहे हैं। इससे गरीबों को व जरूरतमंद तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है।


कुछ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक इस योजना का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं। पाली जनपद क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में राशन दुकानों में गरीबों को दिए जा रहे राशन पर नापतोल में भारी गड़बड़ी देखी जा रही है। यहां आए दिन राशन दुकानों पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। राशन की हेराफेरी व उचित मूल्य दुकानों में की जा रही गड़बड़ी की रोकथाम व राशन वितरण व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी जिन्हे सौंपी गई है उन्होने चुप्पी साध रखी है। यही वजह से कि राशन दुकान संचालक मनमानी पर उतारू हैं। हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है। इसे लेकर पूर्व में शिकायत भी की गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान संचालक हितग्राहियों के राशन में हेराफेरी कर बाजार में बिक्री कर रहे हैं। अभी भी गरीब परिवारों तक पूरा राशन नहीं पहुंच पा रहा है। चौरी शासकीय उचित मूल्य दुकान के आस पास भौतरा, कठई, ओदरी, चौरी, चिनकी, खिचकीडी़ सहित अन्य शासकीय उचित मूल्य दुकान हैं जहां शॉर्टेज को लेकर दुकानों की जांच भी हुई थी। इसके बाद आज जांच रिपोर्ट फाइलों में बंद है।

Published on:

08 Oct 2025 03:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / नापतौल में गड़बड़ी कर जरूरतमंदों के राशन में दुकान संचालक कर रहे हेराफेरी

