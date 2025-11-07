एसआईआर : ईआरओ व एईआरओ सुनिश्चित करेंगे कोई पात्र नागरिक छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति सम्मिलित न हो



उन्होंने बताया कि प्रत्येक बीएलओ मौजूदा मतदाता को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे तथा बीएलओ मिलान, लिंकिंग के लिए पिछले एसआईआर के अखिल भारतीय डेटाबेस की सहायता लेंगे। गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। ईआरओ, एईआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिग छूटे नहीं तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो। उन्होंने बताया कि बीएलए मतदाताओं से भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र कर सकते हंै, प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रमाणित कर सकते हंै और उन्हें बीएलओ को सौंपेंगे। मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता की सीमा पर निर्धारित किया गया है। एसआईआर में प्रमुख अधिकारियों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), प्रत्येक तहसील के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), जिला मजिस्ट्रेट, ईआरओ के निर्णय के विरूद्ध की गई प्रथम अपील को सुनते हंै। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कलेक्टर के निर्णय के विरूद्ध की अपील सुनते हैं।