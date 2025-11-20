Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

एसआइआर : अच्छे से जांचकर करें पुष्टि, बीएलओ के पास होगी आपकी पूरी जानकारी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मानपुर ने मतदान केन्द्रों में एसआइआर कार्य का किया निरीक्षण

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 20, 2025

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मानपुर ने मतदान केन्द्रों में एसआइआर कार्य का किया निरीक्षण

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मानपुर ने मतदान केन्द्रों में एसआइआर कार्य का किया निरीक्षण

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिले में मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से एसआईआर प्रक्रिया संचालित की जा रही है। जिले के सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और दो प्रतियों में तैयार गणना पत्रक वितरित कर रहे हैं और एप पर उपलब्ध लिंक पर मतदाता विवरण अद्यतन कर रहे हैं।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मानपुर हरनीत कौर कलसी ने मतदान केंद्र क्रमांक 185 बरतराई, मतदान केंद्र क्रमांक 188 कोडार तथा मतदान केन्द्र क्रमांक 155 बिजौरी मे चल रहे एसआईआर कार्य का औचक निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित बीएलओ से कहा कि एसआईआर के कार्य में गति लाते हुए कार्य को प्राथमिकता के साथ संपन्न किया जाए। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि इस कार्य में बीएलओ का सहयोग प्रदान करें। बीएलओ के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम, पता और इपिक नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म होगा। इस फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचें तथा पुष्टि करें। जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उनका नाम मतदाता सूची में जोडऩे के लिए बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। यदि परिवार के किसी सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से नाम विलोपित किया जा सके।

Published on:

20 Nov 2025 04:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / एसआइआर : अच्छे से जांचकर करें पुष्टि, बीएलओ के पास होगी आपकी पूरी जानकारी

