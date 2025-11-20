एसआइआर : अच्छे से जांचकर करें पुष्टि, बीएलओ के पास होगी आपकी पूरी जानकारी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मानपुर हरनीत कौर कलसी ने मतदान केंद्र क्रमांक 185 बरतराई, मतदान केंद्र क्रमांक 188 कोडार तथा मतदान केन्द्र क्रमांक 155 बिजौरी मे चल रहे एसआईआर कार्य का औचक निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित बीएलओ से कहा कि एसआईआर के कार्य में गति लाते हुए कार्य को प्राथमिकता के साथ संपन्न किया जाए। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि इस कार्य में बीएलओ का सहयोग प्रदान करें। बीएलओ के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम, पता और इपिक नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म होगा। इस फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचें तथा पुष्टि करें। जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उनका नाम मतदाता सूची में जोडऩे के लिए बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। यदि परिवार के किसी सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से नाम विलोपित किया जा सके।