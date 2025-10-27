Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

पर्यटकों की सुरक्षा पर दें विशेष जोर, होटल, रिसॉर्ट में कार्यरत कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराएं

पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में ताला में होटल एवं टैक्सी यूनियन की बैठक हुई, पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा की

उमरिया

Ayazuddin Siddiqui

Oct 27, 2025

पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में ताला में होटल एवं टैक्सी यूनियन की बैठक हुई, पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा की

पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में ताला में होटल एवं टैक्सी यूनियन की बैठक हुई, पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा की

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी की अध्यक्षता में ताला के रिसोर्ट में होटल एवं टैक्सी यूनियन की बैठक हुई। बैठक में एसपी ने कहा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मे आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। सी फार्म आईडी तत्काल ली जाए। बैठक में विदेशी पर्यटकों के बांधवगढ़ आगमन पर ऑनलाइन सी फार्म भरने, रिसोर्ट में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, डाटा स्टोरेज क्षमता कम से कम एक माह की होने, बार लाइसेंस के संबंध में चर्चा की।


उन्होंने कहा कि स्वीमिंग पुल का उपयोग निर्धारित समय के पश्चात नहीं किया जाए। डीजे तेज ध्वनि के साथ नहीं बजाए जाएं। अन्र्तराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान अवैध गतिविधिया संचालित नहीं की जाएं। होटल, रिसोर्ट में कार्यरत कर्मचारी का चरित्र सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटको के साथ किसी भी प्रकार की छेडख़ानी, जबरदस्ती फोटो/सेल्फी लेने का प्रयास नहीं किया जाए। पर्यटकों का अगर कोई सामान टैक्सी में छूट जाए या किसी को प्राप्त हो तो उनसे संपर्क कर उन्हें तुरंत वापस करें अन्यथा की स्थिति में पुलिस को सौंपे। हम सभी का प्रयास हो कि पर्यटक बांधवगढ़ से अच्छी यादों के साथ विदा हों ताकि यहां की समृद्धि जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद एवं यहां का विहंगम पर्यावरणीय अनुभव उनके मनोमस्तिष्क में सदैव तरोताजा रहे। उपसंचालक पर्यावरण विभाग राजेश गुप्ता ने होटल संचालकों को सुझाव दिया कि वो स्थानीय व्यंजनों एवं संस्कृति को बढ़ावा दें जिससे स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हों। उन्होंने होटल्स एवं रिजॉट्र्स में स्वच्छता पर विशेष बल दिया तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने एवं पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा की।

27 Oct 2025 03:49 pm

उमरिया

