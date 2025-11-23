Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

जंगल में छिपकर बैठा था लूट और मारपीट का आरोपी, पुलिस ने किया शार्ट एनकाउंटर

पुलिस जवान को भी लगी गोली, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 23, 2025

पुलिस जवान को भी लगी गोली, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

पुलिस जवान को भी लगी गोली, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

जिले में लूट के आरोपी का पुलिस मुठभेड़ में शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा। इस दौरान पुलिस जवान को भी गोली लगी है। जानकारी के अनुसार शातिर अपराधी कारिया लोनी का पुलिस मुठभेड़ में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है।


बताया जा रहा है कि, आरोपी करिया लोनी दो दिन पूर्व लगातार लूट मारपीट सहित कई जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद से फरार था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस दौरान ग्राम धनवाही से लगे जंगल में आरोपी छिपा था। जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शनिवार की सुबह ऑपरेशन के दौरान अपराधी कारिया लोनी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस जवान भोलू सिंह को भी गोली लगी है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी करिया लोनी दो दिन पूर्व अपने अन्य साथियों के साथ एक ही रात में चार वारदातों को अंजाम दिया गया था। उसके बाद रेलवे कर्मचारी से ग्राम लोढा में लूट को अंजाम दिया गया। इसी तरह टीकमगढ़ निवासी हार्वेस्टर मालिक से राजवी ढाबा के पास 47 हजार की लूट की गई। पिपरिया में बिरासनी पेट्रोल पंप पर लूट और पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। इधर घायल पुलिसकर्मी प्राथमिक इलाज के बाद जबलपुर रेफर कर दिया है, जहां इलाज चल रहा है।

Published on:

23 Nov 2025 04:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / जंगल में छिपकर बैठा था लूट और मारपीट का आरोपी, पुलिस ने किया शार्ट एनकाउंटर

