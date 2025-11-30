6 उपयंत्रियों को नोटिस जारी कर सीइओ ने कहा- कारण बताओ लक्ष्य के अनुरूप क्यों नहीं हुआ कार्य



कम प्रगति होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए उपयंत्री अनिल तिवारी, अजय कुमार, अमृतलाल गुप्ता, प्रमोद खरे, संतोष सिंह जनपद पंचायत मानपुर, उपयंत्री बृजेश प्रताप सिंह जनपद पंचायत पाली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने व बुधवार तक प्रगति न आने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पीओ मनरेगा, समस्त सहायक यंत्री, उपयंत्री व एनआरएलएम के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।