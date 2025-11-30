Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

6 उपयंत्रियों को नोटिस जारी कर सीइओ ने कहा- कारण बताओ लक्ष्य के अनुरूप क्यों नहीं हुआ कार्य

एक बगिया मां के नाम परियोजना की सीइओ ने की समीक्षा, जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई बैठक

Ayazuddin Siddiqui

Nov 30, 2025

एक बगिया मां के नाम परियोजना की सीइओ ने की समीक्षा, जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई बैठक

एक बगिया मां के नाम परियोजना की सीइओ ने की समीक्षा, जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई बैठक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह की अध्यक्षता में एक बगिया मांं के नाम परियोजना की समीक्षा जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि प्रति जनपद 100 कुल प्राप्त लक्ष्य 300 के विरुद्ध करकेली में 88, मानपुर 60, पाली 74 लक्ष्य की प्राप्ति की गई।


कम प्रगति होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए उपयंत्री अनिल तिवारी, अजय कुमार, अमृतलाल गुप्ता, प्रमोद खरे, संतोष सिंह जनपद पंचायत मानपुर, उपयंत्री बृजेश प्रताप सिंह जनपद पंचायत पाली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने व बुधवार तक प्रगति न आने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पीओ मनरेगा, समस्त सहायक यंत्री, उपयंत्री व एनआरएलएम के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Published on:

30 Nov 2025 04:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / 6 उपयंत्रियों को नोटिस जारी कर सीइओ ने कहा- कारण बताओ लक्ष्य के अनुरूप क्यों नहीं हुआ कार्य

