Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

आमजन को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी का प्रमुख उद्देश्य

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा उमरिया के सचिव का पदभार ग्रहण, कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी के वरिष्ठ सदस्य एवं गणमान्य नागरिक हुए शामिल

less than 1 minute read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 15, 2025

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा उमरिया के सचिव का पदभार ग्रहण, कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी के वरिष्ठ सदस्य एवं गणमान्य नागरिक हुए शामिल

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा उमरिया के सचिव का पदभार ग्रहण, कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी के वरिष्ठ सदस्य एवं गणमान्य नागरिक हुए शामिल

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा उमरिया के नवीन सचिव के रूप में राकेश शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निवृत्तमान सचिव डॉ. के. सी. सोनी ने अपने उत्तराधिकारी को कार्यभार सौंपा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए समाजसेवी कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अनेक स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, दवा वितरण कार्यक्रम तथा जन औषधि केंद्र के शुभारंभ जैसी जनोपयोगी गतिविधियां संचालित की गईं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य आमजन को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा है।


नवीन सचिव राकेश शर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपने वक्तव्य में कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उनकी प्राथमिकता जिले में रेडक्रॉस की गतिविधियों को नए उत्साह और नवाचार के साथ आगे बढ़ाने की होगी। संस्था का पहला लक्ष्य अधिक से अधिक सदस्यता अभियान चलाना है ताकि संगठनात्मक ढांचा मजबूत हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि य राज्यपाल के निर्देशानुसार रेडक्रॉस सोसायटी जिले को सिकल सेल और टीबी मुक्त बनाने के अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएगी।


इस अवसर पर सभापति अखिलेश त्रिपाठी, सदस्य डॉ. के. सी. सोनी, मान सिंह, डॉ. ब्रजेश शर्मा, डॉ. संदीप सिंह, तेज सिंह, अनुराग तिवारी, आशीष तिवारी, नीरज चांदनी, उमरिया भाजपा नगर अध्यक्ष नीतू सिंह, समाजसेवी राहुल गौतम, राजेंद्र कोल, गोपाल तिवारी, देवा स्वामी, दीपक गुप्ता, हिमांशु यादव, जीतू बारी, सहित रेडक्रॉस सोसायटी के वरिष्ठ सदस्य एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 03:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / आमजन को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी का प्रमुख उद्देश्य

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में फिर संकट, 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप

पहले 210 मेगावाट की यूनिट नंबर-2 बंद हुई, फिर 500 मेगावाट की यूनिट में आई खराबी
उमरिया

shocking video: ये AI का नहीं असली वीडियो है…आगे-आगे टाइगर पीछे-पीछे लोग..

UMARIA
उमरिया

बरसात में गिर गया कच्चा मकान, पट्टे की भूमि में कब्जा कर शासकीय शिक्षक ने बना लिया घर

जनसुनवाई में 87 आवेदकों की सुनी समस्याएं, कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए दिए निर्देश
उमरिया

सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करें अधिकारी

विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने दिए निर्देश, कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई समय सीमा की बैठक
उमरिया

लाड़ली बहना योजना के नाम पर वसूले जा रहे थे 50 रुपए, जनपद सीईओ को नोटिस जारी

उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.