आमजन को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी का प्रमुख उद्देश्य

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा उमरिया के सचिव का पदभार ग्रहण, कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी के वरिष्ठ सदस्य एवं गणमान्य नागरिक हुए शामिल
भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा उमरिया के नवीन सचिव के रूप में राकेश शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निवृत्तमान सचिव डॉ. के. सी. सोनी ने अपने उत्तराधिकारी को कार्यभार सौंपा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए समाजसेवी कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अनेक स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, दवा वितरण कार्यक्रम तथा जन औषधि केंद्र के शुभारंभ जैसी जनोपयोगी गतिविधियां संचालित की गईं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य आमजन को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा है।
नवीन सचिव राकेश शर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपने वक्तव्य में कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उनकी प्राथमिकता जिले में रेडक्रॉस की गतिविधियों को नए उत्साह और नवाचार के साथ आगे बढ़ाने की होगी। संस्था का पहला लक्ष्य अधिक से अधिक सदस्यता अभियान चलाना है ताकि संगठनात्मक ढांचा मजबूत हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि य राज्यपाल के निर्देशानुसार रेडक्रॉस सोसायटी जिले को सिकल सेल और टीबी मुक्त बनाने के अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएगी।
इस अवसर पर सभापति अखिलेश त्रिपाठी, सदस्य डॉ. के. सी. सोनी, मान सिंह, डॉ. ब्रजेश शर्मा, डॉ. संदीप सिंह, तेज सिंह, अनुराग तिवारी, आशीष तिवारी, नीरज चांदनी, उमरिया भाजपा नगर अध्यक्ष नीतू सिंह, समाजसेवी राहुल गौतम, राजेंद्र कोल, गोपाल तिवारी, देवा स्वामी, दीपक गुप्ता, हिमांशु यादव, जीतू बारी, सहित रेडक्रॉस सोसायटी के वरिष्ठ सदस्य एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
