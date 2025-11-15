आमजन को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी का प्रमुख उद्देश्य



नवीन सचिव राकेश शर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपने वक्तव्य में कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उनकी प्राथमिकता जिले में रेडक्रॉस की गतिविधियों को नए उत्साह और नवाचार के साथ आगे बढ़ाने की होगी। संस्था का पहला लक्ष्य अधिक से अधिक सदस्यता अभियान चलाना है ताकि संगठनात्मक ढांचा मजबूत हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि य राज्यपाल के निर्देशानुसार रेडक्रॉस सोसायटी जिले को सिकल सेल और टीबी मुक्त बनाने के अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएगी।