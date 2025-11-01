Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

बारिश से हुआ फसलों को नुकसान, कटाई भी नहीं कर पा रहे किसान

जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत जरहा एवं आसपास के गांवों के किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 01, 2025

जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत जरहा एवं आसपास के गांवों के किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी

जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत जरहा एवं आसपास के गांवों के किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी

उमरिया. लगातार हो रही बारिश ने जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत जरहा एवं आसपास के गांवों के किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वर्षा के कारण क्षेत्र में धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है।


कई किसानों की धान की फसल कटकर खेतों में पड़ी हुई है, जो अब बारिश के पानी में भीगकर सडऩे और अंकुरित होने लगी है। जिले के दूसरे जनपदों में भी किसान परेशान है। जिन किसानों की फसल खेतों में खड़ी थी, वे लगातार हो रही बारिश के कारण धान की कटाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं, जिन किसानों ने पहले ही फसल काट ली थी, वे गहाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खेतों में पानी भर गया है और फसल पूरी तरह भीग चुकी है। अगर इसी तरह की स्थिति रही तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने जिला प्रशासन से सर्वे करवाकर फसल नुकसान का मुआवज़ा दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि लगातार बारिश के कारण धान की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है, जिससे उपज की कीमत पर भी असर पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर शीघ्र राहत एवं मुआवज़े की घोषणा नहीं की गई तो किसानों की हालत बेहद खराब हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश परिवार खेती पर ही निर्भर हैं।

