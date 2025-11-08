युवा उत्सव के माध्यम से निखरेगी विद्यार्थियों की प्रतिभा

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अंतर महाविद्यालय जिला स्तर पर युवा उत्सव का समापन
अंतर महाविद्यालय जिला स्तर युवा उत्सव प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हुआ। इसमें जिले के समस्त महाविद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। प्रथम दिन संगीतिक एवं सांस्कृतिक पक्ष की विधाओं की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एकल सुगम गायन में चार प्रतिभागियों ने समूह गायन में तीन समूह ने प्रतिभागिता की।
इसी तरह एकल नृत्य में पांच प्रतिभागियों एवं समूह नृत्य में चार समूहों ने प्रतिभागिता की। प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी अगले सप्ताह अंतर जिला विश्वविद्यालय स्तर युवा उत्सव की होने वाली प्रतियोगिताओं में पंडित शंभू नाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. विमला मरावी ने बताया कि विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का सबसे अच्छा माध्यम युवा उत्सव है। निर्णायक राजकुमार महोबिया ने विद्यार्थियों को नृत्य की बारीकियों से अवगत कराया ताकि प्रतिभागी अपने प्रदर्शन में और निखार ला सकें। इस अवसर पर डॉ अरविंद शाह बरकड़े, डॉ रमेश प्रसाद कोल, डॉ संध्या कुशवाहा, जितेंद्र कुमार, प्रमोद तिवारी, डॉ प्रियंका दाहिया, डॉ श्रद्धा मित्तल, डॉ रश्मि रानी तिवारी, डॉ अनंत कुमार साकेत, भीकम सिंह धुर्वे, रामदीन बैगा, सोनू तोमर, मुजीबुल्लाह शेख, मोहम्मद शकील मंसूरी, जीवन लाल कोल एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही।
