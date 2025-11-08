Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

युवा उत्सव के माध्यम से निखरेगी विद्यार्थियों की प्रतिभा

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अंतर महाविद्यालय जिला स्तर पर युवा उत्सव का समापन

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 08, 2025

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अंतर महाविद्यालय जिला स्तर पर युवा उत्सव का समापन

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अंतर महाविद्यालय जिला स्तर पर युवा उत्सव का समापन

अंतर महाविद्यालय जिला स्तर युवा उत्सव प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हुआ। इसमें जिले के समस्त महाविद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। प्रथम दिन संगीतिक एवं सांस्कृतिक पक्ष की विधाओं की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एकल सुगम गायन में चार प्रतिभागियों ने समूह गायन में तीन समूह ने प्रतिभागिता की।


इसी तरह एकल नृत्य में पांच प्रतिभागियों एवं समूह नृत्य में चार समूहों ने प्रतिभागिता की। प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी अगले सप्ताह अंतर जिला विश्वविद्यालय स्तर युवा उत्सव की होने वाली प्रतियोगिताओं में पंडित शंभू नाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. विमला मरावी ने बताया कि विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का सबसे अच्छा माध्यम युवा उत्सव है। निर्णायक राजकुमार महोबिया ने विद्यार्थियों को नृत्य की बारीकियों से अवगत कराया ताकि प्रतिभागी अपने प्रदर्शन में और निखार ला सकें। इस अवसर पर डॉ अरविंद शाह बरकड़े, डॉ रमेश प्रसाद कोल, डॉ संध्या कुशवाहा, जितेंद्र कुमार, प्रमोद तिवारी, डॉ प्रियंका दाहिया, डॉ श्रद्धा मित्तल, डॉ रश्मि रानी तिवारी, डॉ अनंत कुमार साकेत, भीकम सिंह धुर्वे, रामदीन बैगा, सोनू तोमर, मुजीबुल्लाह शेख, मोहम्मद शकील मंसूरी, जीवन लाल कोल एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही।

एसआईआर : ईआरओ व एईआरओ सुनिश्चित करेंगे कोई पात्र नागरिक छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति सम्मिलित न हो

जिला पंचायत में विशेष गहन पुनरीक्षण का जनप्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ किसी अन्य दस्तावेज की नहीं होगी आवश्यकता
उमरिया

एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, कहा- महाविद्यालय में फिर से शुरू करें बस सुविधा

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निराकरण कराने की मांग, प्रमुख महाविद्यालयों में बस परिवहन सुविधा बंद होने से छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश
उमरिया

शिकायतों का समय पर करें निराकरण, डी ग्रेड से ए ग्रेड में आना सुनिश्चित करें अधिकारी

समयसीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश, सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने विधिसम्मत कार्रवाई करने की दी हिदायत
उमरिया

मेंटल हेल्थ, कॅरियर, शरीर में हो रहे परिवर्तन और विवाह पूर्व परामर्श दे रही मन और उमंग क्लीनिक

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे दिन कलेक्टर कार्यालय के सामने लगाई गई हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रदर्शनी
उमरिया

सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों के साथ सड़क जाम करने पर रोशनी सिंह व अन्य पर मामला दर्ज

इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मझौली का मामला, ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर की थी सडक़ निर्माण की मांग
उमरिया
