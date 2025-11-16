हाल ही में जमानत पर छूटा था युवक, कट्टा सहित हुआ गिरफ्तार



तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ। उसके साथ मौजूद एक अन्य युवक पुलिस को देखते ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार युवक की पहचान राज सिंह उर्फ़ बाबू छपरी, पिता स्व. संतोष सिंह, निवासी वार्ड 2 कचोरा मोहल्ला पाली के रूप में हुई है। उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी बाबू छपरी नौरोजाबाद में सितंबर में हुए गोलीकांड प्रकरण में जेल में बंद था और 8 नवंबर को जमानत पर बाहर आया था।