हाल ही में जमानत पर छूटा था युवक, कट्टा सहित हुआ गिरफ्तार

पाली थाना पुलिस देर रात कर रही थी गश्त, तभी संदिग्ध युवक दिखा और हो गई कार्रवाई
पाली थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात रात्रि गश्त के दौरान अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम हाईवे स्थित सूखा चौराहा के पास गश्त कर रही थी, तभी एक युवक संदिग्ध हालत में दिखा। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह हड़बड़ा गया।
तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ। उसके साथ मौजूद एक अन्य युवक पुलिस को देखते ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार युवक की पहचान राज सिंह उर्फ़ बाबू छपरी, पिता स्व. संतोष सिंह, निवासी वार्ड 2 कचोरा मोहल्ला पाली के रूप में हुई है। उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी बाबू छपरी नौरोजाबाद में सितंबर में हुए गोलीकांड प्रकरण में जेल में बंद था और 8 नवंबर को जमानत पर बाहर आया था।
