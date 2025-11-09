पानी में मस्ती करते हाथियों के झुंड को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक

जिले में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ जंगली हाथियों ने भी बनाया है अपना ठिकाना
जिले में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ जंगली हाथियों ने भी अपना ठिकाना बनाया हुआ है। सफारी के दौरान पर्यटक जंगली हाथियों को देखकर उत्साहित हो गए और हाथियों के झुंड का वीडियो बना लिया। वीडियो शुक्रवार की शाम की सफारी का है जब पर्यटक मगधी जोन में सफारी के लिए गए हुए थे तब प्राकृतिक सुंदरता के बीच जंगली हाथियों के पानी में मस्ती करने का नजारा पर्यटकों ने देखा।
जंगली हाथियों का एक झुंड जिसमें की 10 जंगली हाथी थे वह मगधी जोन के महमान डैम में पानी में मस्ती करते देखे गए। हाथियों के लिए पानी में मस्ती करना सबसे आनंददायक पल माना जाता है। हाथियों में झुंड में एक छोटा बच्चा भी अपने परिवार के साथ मस्ती कर रहा था। जैसे-जैसे उसके बड़े हाथी कर रहे थे वैसे वह बच्चा भी कर रहा था।
