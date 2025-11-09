Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

पानी में मस्ती करते हाथियों के झुंड को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक

जिले में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ जंगली हाथियों ने भी बनाया है अपना ठिकाना

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 09, 2025

जिले में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ जंगली हाथियों ने भी बनाया है अपना ठिकाना

जिले में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ जंगली हाथियों ने भी बनाया है अपना ठिकाना

जिले में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ जंगली हाथियों ने भी अपना ठिकाना बनाया हुआ है। सफारी के दौरान पर्यटक जंगली हाथियों को देखकर उत्साहित हो गए और हाथियों के झुंड का वीडियो बना लिया। वीडियो शुक्रवार की शाम की सफारी का है जब पर्यटक मगधी जोन में सफारी के लिए गए हुए थे तब प्राकृतिक सुंदरता के बीच जंगली हाथियों के पानी में मस्ती करने का नजारा पर्यटकों ने देखा।


जंगली हाथियों का एक झुंड जिसमें की 10 जंगली हाथी थे वह मगधी जोन के महमान डैम में पानी में मस्ती करते देखे गए। हाथियों के लिए पानी में मस्ती करना सबसे आनंददायक पल माना जाता है। हाथियों में झुंड में एक छोटा बच्चा भी अपने परिवार के साथ मस्ती कर रहा था। जैसे-जैसे उसके बड़े हाथी कर रहे थे वैसे वह बच्चा भी कर रहा था।

09 Nov 2025 03:43 pm

