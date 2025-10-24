दो बाइकों में हुई जोरदार टक्कर, छह लोग हुए घायल



घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर, मुख्यालय से सटे बरबसपुर पुलिया में मंगलवार की शाम एक बार फिर दर्दनाक हादसा हो गया। ग्राम बरदौहा निवासी श्यामलाल पिता अच्छेलाल अपनी बाइक से जा रहे थे। अचानक बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। ग्रामीणों की मदद से घायल को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।