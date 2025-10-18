खेल में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि हार से सबक लेकर अच्छे खेल का प्रदर्शन करें : कलेक्टर



कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में हार जीत मायने नहीं रखती है , बल्कि हार से सबक लेकर अच्छेे खेल का प्रदर्शन करें। पांच दिवसीय 69वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता में सभी खिलाडिय़ों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर खेल प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। उन्होंने कहा कि खेल के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, इसलिए आवश्यक है कि पढ़ाई के साथ -साथ अपने कॅरियर का लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। प्रतियोगिता में 10 टीमों के 180 खिलाड़ी एवं 40 आफिशियल्स ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान स्टेट आफिशियल, संभागीय टीम प्रमुख तथा आवास व्यवस्था में सहयोग करने वालों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सहायक संचालक खेल रईस अहमद खान, जिला शिक्षा अधिकारी आर एस मरावी, स्कूल शिक्षा विभाग से शेख सलीम, प्राचार्य आर सी स्कूल विश्वजीत पांडे, संतोष सिंह सहित खिलाडी उपस्थित रहे।