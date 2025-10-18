Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

खेल में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि हार से सबक लेकर अच्छे खेल का प्रदर्शन करें : कलेक्टर

शहडोल पहले, सागर दूसरे व जनजातीय कार्य विभाग की टीम तीसरे स्थान पर रही, 69वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन

less than 1 minute read

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Oct 18, 2025

शहडोल पहले, सागर दूसरे व जनजातीय कार्य विभाग की टीम तीसरे स्थान पर रही, 69वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन

शहडोल पहले, सागर दूसरे व जनजातीय कार्य विभाग की टीम तीसरे स्थान पर रही, 69वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन

पांच दिवसीय 69वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शहडोल टीम, द्वितीय स्थान पर सागर टीम और तृतीय स्थान पर जन जातीय कार्य विभाग की टीम रही। विजेता टीमों को मेडल एवं शील्ड से सम्मानित किया गया।


कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में हार जीत मायने नहीं रखती है , बल्कि हार से सबक लेकर अच्छेे खेल का प्रदर्शन करें। पांच दिवसीय 69वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता में सभी खिलाडिय़ों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर खेल प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। उन्होंने कहा कि खेल के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, इसलिए आवश्यक है कि पढ़ाई के साथ -साथ अपने कॅरियर का लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। प्रतियोगिता में 10 टीमों के 180 खिलाड़ी एवं 40 आफिशियल्स ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान स्टेट आफिशियल, संभागीय टीम प्रमुख तथा आवास व्यवस्था में सहयोग करने वालों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सहायक संचालक खेल रईस अहमद खान, जिला शिक्षा अधिकारी आर एस मरावी, स्कूल शिक्षा विभाग से शेख सलीम, प्राचार्य आर सी स्कूल विश्वजीत पांडे, संतोष सिंह सहित खिलाडी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 03:39 pm

Published on:

18 Oct 2025 03:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / खेल में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि हार से सबक लेकर अच्छे खेल का प्रदर्शन करें : कलेक्टर

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुस्लिमों ने मंदिर में की पूजा, प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांगी दुआ

emanand Maharaj Health muslims prayed in temple mp news
उमरिया

पाली वनमंडल के जमुहाई बेली के जंगल में विचरण कर रहा 25 जंगली हाथियों का झुंड

वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर, ग्रामीणों से जंगलों से दूरी बनाए रखने की अपील, दहशत मेें हैं ग्रामीण
उमरिया

हाथी पर हमला करने टाइगर ने लगाई 5 फीट ऊंची छलांग, देखें वीडियो

tiger
उमरिया

जोखिम भरा है घुनघुटी से जमड़ी ममान मार्ग से सफर, सोल्डर में फंस रहे वाहनों के पहिए

घुनघुटी-ममान मार्ग दलदल में तब्दील, साइड सोल्डर से बढ़ा खतरा, सडक़ खराब होने के कारण दुर्घटना का भी डर बना रहता है
उमरिया

180 फुटबॉल खिलाड़ी उमरिया के अमर शहीद ग्राउंड में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

स्टेडियम ग्राउंड में शालेय राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 13 से 17 अक्टूबर तक चलेगी प्रतियोगिता
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.