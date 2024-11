JEE Main 2025 के लिए इन बातों का रखें ध्यान

JEE Main एग्जाम National Testing Agency (NTA) द्वारा हर साल कराया जाता है। JEE Main परीक्षा साल में दो बार करायी जाती है, पहली बार जनवरी में और दूसरी बार अप्रैल में, जिसे Session 1 और Session 2 भी कहते हैं।

JEE Main के लिए आवेदन दो बार जारी किए जाते हैं, पहली बार दिसंबर में और दूसरी बार फरवरी में। जो भी कैंडिडेट्स B.E./B.Tech, B.Arch और B.Planning कोर्सेस में प्रवेश पाना चाहते हैं, वे JEE Main के लिए आवेदन कर सकते हैं।

NTA के डेटा के अनुसार हर साल 12 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स JEE के लिए रेजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें से सिर्फ टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट्स JEE Advanced यानी की IITs प्रवेश परीक्षा के लिए एलिजबल होते हैं, और लगभग टॉप 75 हज़ार कैंडिडेट्स को ही Tier 1 colleges जैसे की NITs, IIITs और अन्य CFTIs में एडमिशन पाने का मौका मिलता है।

अगर आप भी Top Engineering Colleges में एडमिशन लेने की सोच रहें हैं तो Proper Planning, Right Strategy और Time Management पर आपको ख़ास ध्यान देना होगा। अगर आप भी JEE Main 2025 की तैयारी कर रहें हैं, तो नीचे दिए गए टिप्स की मदद से आपको भी सफलता मिल सकती है।

JEE Main 2025 Preparation Tips & Strategies जल्दी शुरू कर दे तैयारी JEE Main की तैयारी आप जितनी जल्दी शुरू कर दें उतना ही अच्छा रहेगा, अधिकांश छात्र 11वीं क्लास से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। इससे आपका पूरा सेलेबस कवर हो जाएगा और रिवीजन के लिए भी आपको भरपूर टाइम मिलेगा।

Syllabus पर रखें नज़र सबसे पहले आप JEE Main 2025 का Syllabus डाउनलोड कर लें, और इसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें। Syllabus से आपको यह पता लग जाएगा की किन-किन टॉपिक्स को कवर करना है।

Exam Pattern समझ लें JEE Main Exam Pattern को अच्छे से समझ लें, किस विषय से कितने प्रशन पूछे जाते हैं मार्किंग स्कीम क्या है इसे अच्छे से जान लें। इन बुक्स की लें हेल्प JEE Main के लिए सभी सब्जेक्ट्स की NCERT बुक्स जरूर पढ़ें, साथ ही आप इन किताबों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

-Concept of Physics by HC Verma

-Arihant Mathematics for JEE Main & Advanced

-P Bahadur Chemistry Book Mock Test और Previous years Papers जरूर करें सॉल्व JEE Main में speed और एकुरेसी बढ़ाने के लिए जितना हो सके Mock Test ज़रूर सॉल्व करें। सभी JEE Main toppers mock test सॉल्व करने की सलाह देते हैं। इसके साथ आप Previous years JEE Main Papers की भी ज़रूर हेल्प लें।