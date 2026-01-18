IPS बन व्यापारी से मांगा रंगदारी, रुपए नहीं मिलने पर एनकाउंटर की धमकी…परिजनों में हड़कंप

इतना ही नहीं बल्कि उसने धमकाते हुए कहा कि

यदि दो दिन के भीतर रुपए नहीं मिले तो किसी थाने के हत्या के मुकदमे में फर्जी तरीके से फंसा कर जेल भिजवा दिया जाएगा, इस दौरान तथाकथित अधिकारी ने फर्जी एनकाउंटर करवाने की भी धमकी दिया। इस घटना जे बाद से ही संदीप काफी भयभीत हुए और जब पता करवाए तो पता चला कि उन्हें धमकी देने वाला व्यक्ति कोई IPS नहीं बल्कि इसी थानाक्षेत्र के वार्ड नंबर एक, अंबेडकर नगर का रहने वाला शनि वर्मा है। इसके बाद व्यापारी ने आरोपी के खिलाफ शनिवार को पीपीगंज थाने मं तहरीर दी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।