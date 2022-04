दो दर्जन किसानों की 150 बीघा फसल जलकर राख, ग्रामीणों ने पंपिंग सेट से पाया आग पर काबू

आग उन्नाव के बांगरमऊ तहसील के भिखारीपुर, गुलरिहा, सहिबापुर और मितानपुरवा गांव के खेतों में लगी थी। राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंच कर मुकसान का अनुमान लगाने का काम किया।

उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उन्नाव के गुना में आग लगने से एक सैकड़ा से भी अधिक खेत जलकर राख हो गए। जबतक दमकल की गाड़ी पहुंचती आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि, थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं, मौके पर पहुंचे लेखपाल ने किसानों के नुकसान की रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट वह एसडीएम बांगरमऊ को सौंपेंगे। आग उन्नाव के बांगरमऊ तहसील के भिखारीपुर, गुलरिहा, सहिबापुर और मितानपुरवा गांव के खेतों में लगी थी। राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंच कर मुकसान का अनुमान लगाने का काम किया।

150 Acres of Land of Nearly Two Dozen Farmers Spoiled in Firebreakout