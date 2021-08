उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को कोर्ट का निर्देश, जरूरी हो तभी निकलें बाहर

Court's instructions to Unnao rape victim go out only if necessary- उन्नाव रेप केस की दुष्कर्म पीड़िता (Unnao Rape Case) को तीस हजारी कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुकदमा खत्म होने तक जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें और बाहर जाने से पहलें सुरक्षाकर्मियों को सूचित कर दें।