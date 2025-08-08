साइबर क्राइम पुलिस ने 26.66 लाख रुपए वापस कराएं, जनहित में सात उप निरीक्षकों का तबादला

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। उपनिरीक्षक विनोद कुमार यादव को थाना असोहा से रिट सेल स्थानांतरित किया गया है। जबकि उप निरीक्षक बादाम सिंह को रिट सेल से विशेष जांच प्रकोष्ठ भेजा गया है। इसी प्रकार उप निरीक्षक मदन चंद्र को पुलिस लाइन से थाना बांगरमऊ, उपनिरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा को थाना पुरवा से थाना बांगरमऊ, उपनिरीक्षक विनय कुमार यादव को मौरावां से थाना औरास, उप निरीक्षक, चौकी प्रभारी लाल कुआं थाना बीघापुर से थाना औरास स्थानांतरित किया गया है।