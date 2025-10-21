Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

खुशखबरी: फाइलेरिया मरीजों को मिलेगा दिव्यांगों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ, यहां करें आवेदन

Disability certificate to Filaria patients उत्तर प्रदेश में सरकार ने फाइलेरिया मरीजों को लेकर बड़ी घोषणा की है। जिसके अनुसार अब फाइलेरिया मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उन्हें देश और प्रदेश से दिव्यांगों के लिए आने वाली योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 21, 2025

संयुक्त चिकित्सालय उन्नाव (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

Disability certificate to Filaria patients फाइलेरिया मरीजों को भी दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। फाइलेरिया मरीजों को अब प्रमाण पत्र दिया जायेगा। 40 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने स्टेज 4 से 7 तक के फाइलेरिया रोगियों के लिए आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार इन मरीजों को दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

फाइलेरिया यानी हाथी पांव

उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया यानी हाथी पांव के मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया है। ऐसे हाथीपांव मरीज जिनका स्टेज 4 से 7 के बीच है। उन्हें दिव्यांगता श्रेणी में शामिल किया जाएगा। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र जारी कर यह आदेश दिया गया है।

कैसे करें आवेदन?

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सत्य प्रकाश ने बताया कि फाइलेरिया मरीजों को स्वालंबन कार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और मोबाइल नंबर जरूरी है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूनिक डिसेबिलिटी आईडेंटिटी यानी यूडीआईबी कार्ड के रूप में मिलेगा।

देश और प्रदेश की योजनाओं का मिलेगा लाभ

शासनादेश के अनुसार यूडीआईबी जारी होने के बाद लाभार्थियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मिलने वाली शासन की सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। सीएमओ ने बताया कि ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। शासनादेश के अनुसार फाइलेरिया मरीजों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2025 02:47 pm

Published on:

21 Oct 2025 02:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / खुशखबरी: फाइलेरिया मरीजों को मिलेगा दिव्यांगों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ, यहां करें आवेदन

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शिक्षामित्रों ने अपने आपको बताया रोबोट, बोले- जो ना पहनता है और ना ही खाता है, दिवाली में भी नहीं मिला मानदेय

बीएसए से बातचीत करते प्रदेश सचिव सुधाकर तिवारी (फोटो सोर्स- उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ)
उन्नाव

अनियंत्रित बाइक से गिरी महिला सिपाही की दर्दनाक मौत, मऊ की रहने वाली

क्षेत्राधिकारी सफीपुर सोनम सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

एसपी की बड़ी कार्रवाई: उप निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित, भारी मात्रा में पटाखा बरामद

पुलिस की भर्ती में आरोपी (फोटो सोर्स: उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

कुम्हारों के लिए आज का दिन खास: मुंह मांगी कीमत पर 151000 दीये खरीदे गए, हुआ निशुल्क वितरण

उन्नाव

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; टॉयलेट के लिए उतरे दो विदेशी नागरिकों को कार ने रौंदा, मौत

उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.