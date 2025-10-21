खुशखबरी: फाइलेरिया मरीजों को मिलेगा दिव्यांगों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ, यहां करें आवेदन

Disability certificate to Filaria patients फाइलेरिया मरीजों को भी दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। फाइलेरिया मरीजों को अब प्रमाण पत्र दिया जायेगा। 40 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने स्टेज 4 से 7 तक के फाइलेरिया रोगियों के लिए आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार इन मरीजों को दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।