Good news: कैंसिल ट्रेन इंटरसिटी कल से फिर से शुरू, जाने कहां से चलेगी? स्टॉपेज भी बढ़ाए गए

Intercity Express came back on track from yesterday कानपुर-उन्नाव के बीच गंगा पर बने रेलवे ब्रिज में मरम्मत का कार्य चल रहा है। जिसके कारण कानपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को या तो कैंसल कर दिया गया है या फिर दूसरे रूट से चलाया जा रहा है। इन सब के बीच उत्तर रेलवे ने इंटरसिटी को एक बार फिर शुरू करने का निश्चय किया है।

उन्नाव•Mar 21, 2025 / 08:44 pm• Narendra Awasthi

Intercity Express came back on track from yesterday कानपुर और उन्नाव के बीच स्थित गंगा रेलवे ब्रिज में मरम्मत का कार्य चल रहा है। जिसके कारण लखनऊ से कानपुर के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया था या फिर दूसरे रूट से चलाया जा रहा था। जिससे यात्रियों में काफी आक्रोश था। भारी विरोध को देखते हुए उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने 14123 और 14124 को नए सिरे से शुरू करने की घोषणा की है। इसके स्टॉपेज भी बढ़ाए गए हैं। जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।