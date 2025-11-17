झांसी की यात्रा हुई कठिन, दो दिन नहीं चलेगी लखनऊ-झांसी इंटरसिटी और लखनऊ-झांसी पैसेंजर, कई गाड़ियों का रूट बदला

फोटो सोर्स- पत्रिका
Lucknow Jhansi journey became difficult उत्तर रेलवे लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ से कानपुर के बीच 'शिफ्टिंग कार्य' कराया जा रहा है। जिसके कारण शताब्दी, पुणे लखनऊ एक्सप्रेस, पनवेल, आगरा पोर्ट इंटरसिटी, एलटीटी मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ एक्सप्रेस आदि ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। जबकि लखनऊ झांसी लखनऊ इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। 64212 कानपुर सेंट्रल लखनऊ मेमू ट्रेन के टाइम में भी बदलाव किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आगामी रेल परियोजनाओं और सुरक्षा सुधार को देखते हुए शिफ्टिंग का कार्य कराया जा रहा है। जिसके कारण कुछ गाड़ियों के आवागमन में परिवर्तन किया गया है। 'ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक' 19 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक के लिए लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर-उन्नाव-लखनऊ से गुजरने वाली ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। 12004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी 19 नवंबर को उन्नाव से सीधे लखनऊ न जाकर माखी, बालामऊ होते हुए लखनऊ जाएगी। इसी प्रकार 12103 पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस 18 नवंबर को उन्नाव से माखी, बालामऊ होते हुए लखनऊ जाएगी।
पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस 15066 भी 18 नवंबर को माखी, बालामऊ होते हुए निकाली जाएगी। 12180 आगरा फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी 19 नवंबर को टूंडला-कानपुर-लखनऊ की जगह उन्नाव, माखी, बलामऊ, आलमनगर रूट पर चलेगी। 12173 एलटीटी मां बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ एक्सप्रेस भी 18 नवंबर को उन्नाव-लखनऊ-रायबरेली की जगह उन्नाव-डलमऊ-उबरनी-रायबरेली मार्ग से जाएगी।
जैतीपुर-हरौनी के बीच ब्लॉक के कारण 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस, 51813 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी लखनऊ पैसेंजर और 51814 लखनऊ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर 19 नवंबर को नहीं चलेगी। जबकि 11110 लखनऊ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी 20 नवंबर को निरस्त रहेगी।
