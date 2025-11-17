झांसी की यात्रा हुई कठिन, दो दिन नहीं चलेगी लखनऊ-झांसी इंटरसिटी और लखनऊ-झांसी पैसेंजर, कई गाड़ियों का रूट बदला

Lucknow Jhansi journey became difficult उत्तर रेलवे लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ से कानपुर के बीच 'शिफ्टिंग कार्य' कराया जा रहा है। जिसके कारण शताब्दी, पुणे लखनऊ एक्सप्रेस, पनवेल, आगरा पोर्ट इंटरसिटी, एलटीटी मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ एक्सप्रेस आदि ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। जबकि लखनऊ झांसी लखनऊ इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। 64212 कानपुर सेंट्रल लखनऊ मेमू ट्रेन के टाइम में भी बदलाव किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आगामी रेल परियोजनाओं और सुरक्षा सुधार को देखते हुए शिफ्टिंग का कार्य कराया जा रहा है। जिसके कारण कुछ गाड़ियों के आवागमन में परिवर्तन किया गया है। 'ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक' 19 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक के लिए लिया गया है।