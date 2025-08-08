खुलासा: बाल अपचारी ने CRS portal की आईडी हैक कर बनाया 320 फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण

Juvenile offender hacked CRS portal ID उन्नाव में साइबर थाना ने बाल अपचारी को संरक्षण में लिया है। जिसने सीआरएस पोर्टल की आईडी को हैक कर फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया था। इस संबंध में हसनगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वह एक अन्य घटना में पुलिस ने महिला सहित दो को गिरफ्तार किया है। जिनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज था। महिला के पास से मंगलसूत्र लॉकेट अंगूठी आदि पीली धातु के बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।