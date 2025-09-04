वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार ने की पुलिस टीम पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली, निकला बच्चे का हत्यारोपी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत 31 अगस्त की रात को गगनी खेड़ा गांव में हुई फायरिंग की घटना में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। फायरिंग की घटना में बच्चों की मौत की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब तक पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी क्रम में बीती रात ट्रांस गंगा सिटी प्रखर जी महाराज मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच स्कूटी सवार मौके से निकला। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो स्कूटी सवार ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने स्कूटी सवार को गोली मारी। जो उसके पैर में लगी। जिससे वह गिर पड़ा।