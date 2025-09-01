स्कूलों में 4 सितंबर के बाद लगातार 3 दिनों की छुट्टी, जानें बैंकों, अदालतों और सरकारी कार्यालयों की छुट्टी

Holiday for September month उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार सितंबर महीने में लगातार तीन दिन की छुट्टी हो रही है। इसके अतिरिक्त 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की भी छुट्टी होगी। जिला अधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 सितंबर को ईद ए मिलाद की छुट्टी है इसके साथ 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का भी अवकाश रहेगा। 17 सितंबर को भी निर्बन्धित अवकाश रहेगा। बैंकों में भी 5 सितंबर को छुट्टी है। ‌ 6 सितंबर और 30 सितंबर को अदालत में भी कामकाज नहीं होगा।