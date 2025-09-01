स्कूलों में 4 सितंबर के बाद लगातार 3 दिनों की छुट्टी, जानें बैंकों, अदालतों और सरकारी कार्यालयों की छुट्टी

Holiday for September month उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार सितंबर महीने में लगातार तीन दिन की छुट्टी हो रही है। इसके अतिरिक्त 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की भी छुट्टी होगी। जिला अधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 सितंबर को ईद ए मिलाद की छुट्टी है इसके साथ 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का भी अवकाश रहेगा। 17 सितंबर को भी निर्बन्धित अवकाश रहेगा। बैंकों में भी 5 सितंबर को छुट्टी है। 6 सितंबर और 30 सितंबर को अदालत में भी कामकाज नहीं होगा।
जिला प्रशासन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 सितंबर को ईद ए मिलाद यानी बारावफात की छुट्टी रहेगी। जबकि 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, 22 सितंबर को महाराज अग्रसेन जयंती और 30 सितंबर को महा अष्टमी की छुट्टी रहेगी।
ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 सितंबर को बैंकों में अवकाश रहेगा इस दिन ईद मिलाद यानी बारावफात मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सितंबर महीने में चार रविवार को बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसी प्रकार महीने का दूसरा शनिवार 12 सितंबर और चौथा शनिवार 26 सितंबर को पड़ रहा है। इस दिन भी बैंकों में छुट्टी रहेगी।
प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय उन्नाव ने अपनी अवकाश तालिका में जानकारी दिए कि 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी के अवसर पर अदालत में छुट्टी है। इस दिन अदालत में कोई कार्य नहीं होगा इसके अतिरिक्त 6 सितंबर को बारावफात की छुट्टी है। यह दो अवकाश उन छुट्टियों में एडजस्ट किया गया है। जिनमें 6 अप्रैल 2025 की रामनवमी और 6 जुलाई 2025 की मोहर्रम की जगह दिया गया है। इन दोनों छुट्टियां के दिन रविवार होने के कारण आगे दुर्गा अष्टमी और बारावफात में एडजस्ट किया गया है।