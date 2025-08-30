Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झांसी

उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: झांसी से गोविंदपुरी होते हुए पुरी के लिए नई स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम टेबल

NCR announced New special train from Jhansi to Puri उत्तर मध्य रेलवे झांसी से पुरी के बीच विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन झांसी से दतिया, ग्वालियर, इटावा होते हुए पूरी जाएगी।

झांसी

Narendra Awasthi

Aug 30, 2025

झांसी से पुरी नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

NCR announced New special train from Jhansi to Puri उत्तर मध्य रेलवे ने झांसी से पुरी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से प्रत्येक शुक्रवार को खुलेगी। जबकि पुरी से शनिवार को चलेगी। विशेष साप्ताहिक ट्रेन करीब 31 घंटे में यात्रा पूरी करेगी और इसके कुल 29 स्टॉपेज है। यह गाड़ी 19 सितंबर से 29 नवंबर के बीच चलेगी। जिसका गाड़ी संख्या (train number) 01929 और 01930 रहेगा।

इन स्टेशनों पर रुकेगी की गाड़ी

झांसी से 01929 शुक्रवार को 11:55 पर खुलेगी। जो दतिया, डबरा, ग्वालियर, मालनपुर, सोनी, भिंड, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गया, कोडरमा, पारसनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो, आद्रा जंक्शन, बांकुरा, विष्णुपुर, मेदिनीपुर, हिजल्ली, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर केंन्द्रुझर रोड, कटक, भुवनेश्वर, खोरधा रोड होते हुए पूरी जाएगी। यह ट्रेन शनिवार की शाम 20.15 पर पूरी पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें

लूट के आरोपी से चांदी का गाय बछड़ा लेना एसओजी प्रभारी को पड़ा महंगा, एसपी ने किया लाइन हाजिर
एटा
अपराधी से सम्मान लेते एसओजी प्रभारी, पुलिस अधीक्षक ने किया दंडित (फोटो सोर्स- 'X' एटा पुलिस)

कानपुर नहीं जाएगी ट्रेन

जबकि पूरी से यह गाड़ी 01930 नंबर से चलेगी। जो शनिवार को की रात 23.45 पर खुलेगी और यह ट्रेन सोमवार को 11.15 पर झांसी पहुंचेगी। वापसी में भी गाड़ी के ऊपर लिखे स्टॉपेज है। साप्ताहिक के विशेष रेलगाड़ी कानपुर सेंट्रल नहीं जायेगी।‌ गोविंदपुरी से फतेहपुर, सूबेदारगंज होते हुए आना-जाना करेगी। वापसी में भी इसी रूट से गाड़ी झांसी पहुंचेगी। ‌ ट्रेन में सामान्य श्रेणी के छे डिब्बे लगाए गए हैं जबकि दो स्लीपर दो थ्री टायर स्लीपर और एक सेकंड एक स्लीपर के डिब्बे लगेंगे

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 08:32 am

Published on:

30 Aug 2025 08:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: झांसी से गोविंदपुरी होते हुए पुरी के लिए नई स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम टेबल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.