उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: झांसी से गोविंदपुरी होते हुए पुरी के लिए नई स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम टेबल

जबकि पूरी से यह गाड़ी 01930 नंबर से चलेगी। जो शनिवार को की रात 23.45 पर खुलेगी और यह ट्रेन सोमवार को 11.15 पर झांसी पहुंचेगी। वापसी में भी गाड़ी के ऊपर लिखे स्टॉपेज है। साप्ताहिक के विशेष रेलगाड़ी कानपुर सेंट्रल नहीं जायेगी।‌ गोविंदपुरी से फतेहपुर, सूबेदारगंज होते हुए आना-जाना करेगी। वापसी में भी इसी रूट से गाड़ी झांसी पहुंचेगी। ‌ ट्रेन में सामान्य श्रेणी के छे डिब्बे लगाए गए हैं जबकि दो स्लीपर दो थ्री टायर स्लीपर और एक सेकंड एक स्लीपर के डिब्बे लगेंगे