उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: झांसी से गोविंदपुरी होते हुए पुरी के लिए नई स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम टेबल

NCR announced New special train from Jhansi to Puri उत्तर मध्य रेलवे ने झांसी से पुरी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से प्रत्येक शुक्रवार को खुलेगी। जबकि पुरी से शनिवार को चलेगी। विशेष साप्ताहिक ट्रेन करीब 31 घंटे में यात्रा पूरी करेगी और इसके कुल 29 स्टॉपेज है। यह गाड़ी 19 सितंबर से 29 नवंबर के बीच चलेगी। जिसका गाड़ी संख्या (train number) 01929 और 01930 रहेगा।
झांसी से 01929 शुक्रवार को 11:55 पर खुलेगी। जो दतिया, डबरा, ग्वालियर, मालनपुर, सोनी, भिंड, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गया, कोडरमा, पारसनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो, आद्रा जंक्शन, बांकुरा, विष्णुपुर, मेदिनीपुर, हिजल्ली, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर केंन्द्रुझर रोड, कटक, भुवनेश्वर, खोरधा रोड होते हुए पूरी जाएगी। यह ट्रेन शनिवार की शाम 20.15 पर पूरी पहुंचेगी।
जबकि पूरी से यह गाड़ी 01930 नंबर से चलेगी। जो शनिवार को की रात 23.45 पर खुलेगी और यह ट्रेन सोमवार को 11.15 पर झांसी पहुंचेगी। वापसी में भी गाड़ी के ऊपर लिखे स्टॉपेज है। साप्ताहिक के विशेष रेलगाड़ी कानपुर सेंट्रल नहीं जायेगी। गोविंदपुरी से फतेहपुर, सूबेदारगंज होते हुए आना-जाना करेगी। वापसी में भी इसी रूट से गाड़ी झांसी पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य श्रेणी के छे डिब्बे लगाए गए हैं जबकि दो स्लीपर दो थ्री टायर स्लीपर और एक सेकंड एक स्लीपर के डिब्बे लगेंगे